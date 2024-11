Luis Caputo prometió que "el año que viene se va a salir del cepo" al dólar

El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó este martes que espera salir del cepo "en algún momento de 2025". Además, tras el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, confirmó que se encuentra hablando con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre un nuevo programa y elogió a futuros funcionarios de su administración.

Como ya había dicho en oportunidades previas, el titular del Palacio de Hacienda reiteró que salir del cepo "es un tema de condiciones y no de tiempo". "Queremos estar seguros de que no va a ser un problema", afirmó, y agregó que "no es cierto que no se puede crecer con cepo".

Al respecto, puso de ejemplo que la propia Argentina va a crecer en 2025 un 5% con control de capitales, luego de una caída del PBI de "entre el 2% y el 3%" en 2024, pese a que en el proyecto del Presupuesto 2025 quedó plasmada una baja mayor, del 3,8%.

Aun así, al hablar ante economistas y empresarios en una conferencia organizada por la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), Caputo sorprendió al anticipar que "el año que viene, en algún momento, vamos a salir del cepo".

Se trata de una aseveración más asertiva de lo normal, ya que hace meses que los funcionarios del Gobierno evitaban dar cualquier tipo de precisión temporal sobre el fin del control de capitales, con el fin de no quedar posteriormente entrampados en la fecha y de no generar una sequía de inversiones hasta entonces.

La declaración de Caputo se dio apenas un rato antes de conocerse el índice de inflación de octubre, el más bajo de lo que va de gobierno de Javier Milei. Ante la expectativa de que el IPC del mes pasado haya comenzado con un 2 adelante, el ministro de Economía destacó que "la inflación prácticamente convergió al crawl (del 2%) más la inflación internacional". Así, se acerca al cumplimiento de una de las tres condiciones que puso el Presidente para salir del cepo.

Horas antes, el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, se había mostrado más cauto sobre la salida del cepo. “No demoramos el levantamiento del cepo por preocupación o falta de convicción, sino porque hay que hacer mucha tarea en el mercado doméstico antes de incorporar la volatilidad cambiaria. La transición no es fácil, se necesita calendario normativo y jurídico que no es sencillo”, afirmó al brindar una charla ante el IAEF, sin dar ninguna precisión temporal sobre el momento en el que espera concretarlo.

Por otra parte, en su discurso en FIEL, Caputo se anticipó al resultado fiscal del mes pasado, que se conocerá en los próximos días, al destacar que “en octubre vamos a estar nuevamente con un superávit financiero importante”.

El optimismo de Caputo con Trump y el FMI

Luego, en declaraciones a la prensa a la salida del evento, afirmó que "estamos hablando con el FMI por un nuevo programa", aunque admitió que el organismo de crédito "tiene sus tiempos", por lo que las negociaciones "van a llevar unos meses".

En ese contexto, se mostró optimista con la versión de la designación de Marco Rubio como futuro secretario de Estado de Trump, aunque todavía no fue anunciado oficialmente. "Lo de Marco Rubio es una buena señal" porque "le importa especialmente Latinoamérica", destacó Caputo sobre el actual senador republicano de origen hispano.

Aunque el ministro de Economía aclaró que hablaba de la designación de Rubio "en términos generales", lo cierto es que la principal expectativa pasa por que impulse un nuevo préstamo de parte del Fondo. "Biden debería utilizar la influencia de EE.UU. en el FMI para ayudar a Milei a reestructurar la deuda de la Argentina. Esto es un elemento crucial porque el problema más urgente que enfrenta el país está ligado a la aplastante crisis financiera considerando que la Argentina le debe 44.000 millones al FMI", afirmó el posible funcionario trumpista este año tras una visita a Javier Milei en la Casa Rosada de febrero pasado.