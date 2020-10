Ante la alta demanda para la compra de los U$S200 de dólar ahorro, los usuarios se enfurecieron en las redes frente a las demoras de homebanking. Las entidades financieras establecen un modelo de fila virtual para que los clientes esperen su turno.

Como suele suceder, los primeros días de cada mes son muy complicados para utilizar esta modalidad. Muchas personas intentan comprar los 200 dólares habilitados por el Gobierno de forma simultánea, lo cual hizo colapsar el sistema.

Esta vez, además, los clientes se encontraron con un cartel que explicitaba cuántos minutos deberían esperar para poder usar el sistema. "Debido a la gran cantidad de visitas, tenemos una pequeña demora para ingresar. ¡Ya casi estás!", indica el texto que asegura lugares en la "fila virtual".

Quién puede comprar dólar ahorro

De cumplir con los requisitos, aquellos que podrían ser habilitados son los jubilados, los empleados públicos y funcionarios, los rentistas, los importadores , los empleados y desempleados que no hayan cobrado una parte del salario de parte del Estado, los empleadores que no hayan recibido créditos al 24% y los monotributistas que no hayan sido otorgados un crédito a tasa cero. Nadie puede recibir un beneficio social por parte de Anses.

Por qué puedo quedar excluido

Estas son las 10 condiciones que impiden la compra de dólares:

- Empleados de empresas que hayan recibido ATP.

- Beneficiarios de un plan o programa de Anses.

- Personas sin ingresos declarados.

- Cotitulares de cuentas bancarias.

- Quienes ya "gastaron" su cupo con tarjeta.

- Quienes hayan refinanciado algún saldo de la tarjeta de crédito a 12 meses.

- Quienes hayan congelado las cuotas de sus créditos hipotecarios y prendarios UVA.

- Quienes hayan adquirido dólar "bolsa" en los 90 días anteriores.

-Las empresas que hayan accedido a créditos al 24%.

-Monotributistas que hayan recibido créditos a tasa cero.