Cerruti, sobre la exploración offshore: "Estamos en un momento de transición energética"

La portavoz presidencial aclaró que al Gobierno "le ocupa y preocupa" la crisis climática.

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, se refirió a la transición energética y la exploración de petróleo offshore. Habló en concreto de un período que abarcará dos o tres décadas en el que los hidrocarburos, entiende, tendrán un rol clave en el mundo.

"La crisis climática es una cuestión que ocupa y preocupa al gobierno nacional", confirmó primero la funcionaria. "Nosotros tenemos que llegar a cambios de producción y consumo que van a llevar 20 o 30 años. Mientras tanto, estamos en un momento de transición", aclaró.

En la conferencia de prensa habitual de los jueves, planteó: "No estamos de acuerdo con las posturas de un productivismo extremo o del extractivismo a cualquier costo. Tampoco estamos de acuerdo con prohibir algunas actividades". Sin embargo, precisó: "Hasta que lleguemos a ese momento en que el mundo tenga energías renovables o energías más sustentables, nosotros vamos a tener que llevar adelante un proceso de transición en donde el gas va a ser la principal fuente de energía". "Pero también vamos a tener que seguir consumiendo petróleo. Lo que tenemos que hacer es llevar adelante ese proceso de la manera más sustentable y consensuada posible y esto es lo que se hizo con respecto a la explotación offshore", dijo.

Sobre el caso puntual de la exploración de petróleo offshore de Equinor, Cerruti comentó que "no es sobre la costa de Mar del Plata, es a 400 km. No va a haber una plataforma en la costa. La mayoría de los países, como Brasil, tienen operaciones similares y no vemos plataformas sobre la costa". "Estamos hablando de una etapa de exploración con una empresa Noruega junto a YPF y Shell que cumplieron con toda la normativa y no tuvieron antecedentes de accidentes ambientales", comentó.

Por último, refirió a la aprobación del informe de impacto ambiental, que refirió "tiene mucho control". "Pasó por Ambiente porque somos firmantes de acuerdos internacionales que nos obligan a realizar este tipo de procesos. Va a ser controlado por Pampa Azul. Estamos tomando todas las medidas para que se haga de la mejor forma posible", dijo.

Asimismo, convocó a un debate con las partes. "Necesitamos un diálogo profundo incluso con las organizaciones ambientales, para poder llevar adelante este proceso de transición. Hay que hacerlo con cuidado y control y mucho consenso", aclaró.