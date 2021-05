El presidente de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores, Leonardo Rafael, se refirió a los precios de la carne y advirtió que “hay una nueva suba del 10% por un montón de insumos e impuestos y que se ha actualizado el precio del animal" y que "habrá una suba de cerca de $10 o $15 por kilo en el mostrador”.

En diálogo con El Destape Radio (FM 107.3), el dirigente sectorial explicó que “desde noviembre a la fecha, nosotros tuvimos un aumento de costo de alrededor del 60%”. Además alertó con que “los salarios se atrasan y pierden entre un 5 y un 10% con la inflación todos los años. Con eso, cae el poder adquisitivo de la gente”.

"Hay mucho de eso que va a quedar absorbido por la cadena, pero entendemos que habrá una suba de cerca de $10 o $15 por kilo en el mostrador”.

“La hacienda ya subió. Estimamos que ahora tiene que aumentarse y hay una parte que tenemos que absorber en la industria porque la gente ya no puede convalidar. El mercado ya no puede convalidar los aumentos”, remarcó. “Entre noviembre y febrero hubo subas fuertes. Si bien la carne no es cara respecto al resto de los precios, hoy el poder adquisitivo está muy retrasado”, advirtió el empresario.

Los salarios crecieron 5,2% en marzo y le ganaron a la inflación

El índice de salarios registrados mostró en marzo un crecimiento de 5,2 por ciento respecto de febrero, con lo cual logró levemente aventajar a la suba de precios del ese mes, que fue de 4,8 por ciento. El promedio total de salarios aumentó 5 por ciento en marzo respecto de febrero, como consecuencia de una suba en los salarios registrados de 5,2% y un aumento en los salarios del sector privado no registrado de 4,3%.

Según informó este lunes el INDEC, la mejora en el índice salarial respondió al incremento de 4 por ciento que recibió el segmento privado y al aumento de 7,5 por ciento para el personal del sector público.

El índice de salarios total mostró un crecimiento de 32,7 por ciento en los últimos 12 meses, como consecuencia de la suba de 31,6 por ciento del total registrado y de 37,3 por ciento del privado no registrado.