Cancillería y el BCIE firmaron un acuerdo por la apertura de oficinas del organismo en la Argentina

Entre los proyectos que impulsará el banco se destaca el financiamiento de US$50 millones para el Plan Nacional "Argentina contra el Hambre" que favorecerá a más de 500 mil familias en condición de vulnerabilidad.

El canciller Santiago Cafiero y el presidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi, suscribieron hoy un acuerdo tras la apertura formal esta semana de las oficinas de representación de la entidad multilateral en la Argentina, las primeras con las que cuenta el BCIE en América del Sur.

La decisión del organismo de desembarcar físicamente en el país representa un fortalecimiento de la relación entre Argentina y Centroamérica y es una muestra de confianza y perspectiva de crecimiento en el vínculo con el BCIE. "Argentina fue sede la semana pasada de la asamblea de la Cepal, de la Celac y de la Celac con la Unión Europea. Se discutió mucho sobre la integración regional y consideramos que no hay integración regional si no hay banca de desarrollo apoyando ese proceso. Así que celebro muchísimo este desembarco del BCIE en América del Sur y en Argentina en particular", señaló Cafiero, durante el acto de firma que tuvo lugar en el Palacio San Martín.

Cafiero y Mossi coincidieron en que la elección de la Argentina como sede de la primera oficina del BCIE en América del Sur es una muestra de la alta confianza y perspectiva de crecimiento de la relación entre Argentina y el BCIE, y una oportunidad de estrechar lazos entre el Mercosur y la región centroamericana.

"Argentina no es un socio más, porque ha sido un socio que asistió a Centroamérica en momentos de dificultad, y ahora ha llegado el momento de cambiar esa relación, de mayor confianza, más comercio, más inversión, y apoyar al pequeño y mediano empresario argentino a que se internacionalice en Centroamérica", aseguró Mossi. Y agregó: "Estamos aprendiendo mucho de las inversiones que hemos hecho en pocos años".

Argentina forma parte del BCIE desde 1995, posee el 3,8% de las acciones del banco y mantiene un fuerte vínculo con Centroamérica y el Caribe, ya que ha identificado tradicionalmente a los países de esa región como "prioritarios" a la hora de definir e implementar esquemas de cooperación Sur-Sur.

En las últimas horas, el BCIE aprobó recursos para impulsar importantes proyectos para el país y uno de ellos se trata del financiamiento de 50 millones de dólares al Plan Nacional "Argentina contra el Hambre (PACH)" que favorecerá a más de 500 mil familias en condición de vulnerabilidad.

Hasta el momento, el banco aprobó créditos por US$ 394 millones correspondientes a nueve operaciones en las áreas de ciencia y tecnología, educación, salud, infraestructura, transformación digital de MiPymes, desarrollo rural y acciones de protección contra la violencia por motivos de género. El BCIE tiene como socios fundadores a Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, y lleva como socios regionales no fundadores a Panamá, Belice y República Dominicana. Argentina es uno de los socios Extra Región junto con China (Taiwán), México, Colombia, España, Cuba y Corea.

