Por sequía e incendios, el Gobierno proyecta problemas con la carne para 2023

Las provincias afectadas por el fuego y la sequía, Corrientes la más afectada, representan un tercio de la ganadería del país. El plan de Agricultura para contrarrestar este problema. Domínguez negó la suba de retenciones y el cierre de exportaciones ante la suba de los precios de los granos por la guerra en Ucrania.

La sequía y los incendios en Corrientes, donde más del 11% del territorio fue arrasado por las llamas, como también en distintas partes del noreste argentino provocaron consecuencias en distintas actividades económicas que todavía son imposibles de calcular. Sin embargo, en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca ya están alertas y proyectan que faltará hacienda para 2023, lo que se traducirá en menor oferta de carne en góndolas. Para contrarrestar este impacto, la cartera que conduce Julián Domínguez apuesta al Plan GanAr para aumentar la producción y compensar ese déficit aún desconocido.

Además de Corrientes, las provincias de Entre Ríos, Misiones, Chaco y Formosa también se vieron afectadas por el fuego y la falta de precipitaciones. La región del noreste del país concentra 18 millones de cabezas de ganado, el 35% de las vacas de cría, el 34% del stock y un 30% de los terneros. Según las cifras de la cartera que conduce Julián Domínguez, se trata de “un tercio de la ganadería del país que habita en este lugar con altísimas dificultades climáticas y con una sequía severa”. Solo Corrientes, apuntó el ministro en una conferencia de prensa de la que participó El Destape, “es la segunda fábrica de terneros del país”. Y advirtió: “El problema de la ganadería de Corrientes es un problema nacional”.

Se trata de una zona fundamentalmente de cría y con el correr del año se podrá, a través de la evolución del ciclo ganadero, ver el condicionamiento de volumen de carga. En Agricultura ya anticiparon que habrá una reducción en la oferta de carne para el año que viene. Sin embargo, en el corto plazo, lo que se advierte es un adelanto de la zafra de las vacas D y E (llamadas “vacas viejas” que se exportan a China) y que por la falta de pasto y la imposibilidad de reconvertir forraje en invierno habrá menos carga animal.

Para el 2023 se espera un año bastante restringido en volúmenes de stock. Aunque la evaluación es día a día y todavía no es posible cuantificar el impacto y proyectar un escenario previsible para los próximos meses. “Si bien vamos a tener los resultados del stock ganadero para principios de abril, el impacto lo vamos a ver con la vacunación de principio de año”, detalló el Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Matías Lestani.

“La única manera de eliminar tensiones de precios en el mercado interno, en relación a una demanda internacional creciente en precio y en volumen va a ser respondiendo con mayor producción. Es lo único que nos va a permitir evitar inconvenientes con las exportaciones y disipar las tensiones entre el mercado interno y la exportación”, explicó el subsecretario de Ganadería, José María Romero.

El plan trazado por la gestión de Domínguez a través la línea de créditos por 100 mil millones de pesos del Plan GanAr era incrementar la oferta de carne en unas 600 mil toneladas en el mediano plazo, lo que significa aumentar un 20% del total de la producción del país. Lo ocurrido estas últimas semanas alteró esta proyección aunque apuestan a alcanzar esas cifras a través de esta herramienta y así moderar el impacto de la caída el año que viene. Si bien Domínguez asegura que quiere ser “el ministro del millón de toneladas”, admitió que el objetivo es repetir el nivel de exportación del 2021, lo cual representa alrededor de 800 mil toneladas. Para volver a llegar a los niveles productivos previos a este desastre natural se estima que demandará no menos de tres años.

En las últimas semanas, el gobierno de Alberto Fernández, a través de distintas carteras, anunció distintas ayudas para Corrientes. Entre otros, los ministerios que conducen Domínguez y Matías Kulfas (Desarrollo Productivo) destinarán 500 millones de pesos del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) para asistir a productores de Corrientes. Además de los $200 millones para los pequeños productores familiares.

Las lluvias de las últimas horas hicieron que Corrientes ya no tenga focos activos, pero la provincia no está libre de fuego aun ya que la sequía continuará al menos hasta mayo. “Los informes del INTA y el Servicio Meteorológico de la provincia nos marcan que la sequía continuará hasta entrado el invierno”, señaló Domínguez.

La guerra en Ucrania y el impacto en Argentina

La invasión de Rusia a Ucrania alteró los precios de las materias primas. Ambos países representan el 80% de las exportaciones mundiales de aceite de girasol. El trigo alcanzó su valor más alto en los últimos 14 años al cerrar en 389 dólares por tonelada, mientras que el maíz se mantuvo en 285 dólares por tonelada y la soja en 611 dólares.

Pese a esta situación, que puede poner presión sobre los precios locales y una intención de un sector de campo de insistir en quitar o reducir retenciones para obtener mayores ganancias, Domínguez descartó “medidas drásticas”. “No va a haber cierre de exportaciones y no va haber aumento de retenciones”, aseguró el ministro y llamó a “despejar incertidumbres y miedos”. Por último, aclaró: “Estamos muy seguros de lo que estamos haciendo”.

El amparo de la SRA

La semana pasada, la Sociedad Rural Argentina presentó un amparo para que cese el cobro de retenciones en 2022. Domínguez había definido esa medida como "un hecho político" que pretende "generar un conflicto" en el cual el Gobierno no va a entrar.

Ahora, ante la consulta de este medio, redobló la apuesta: “Hay reclamos que si las entidades no lo hicieran, se quedarían sin laburo. Se lo he dicho a ellos, entiendo que haya reclamos, pero hay reclamos que no forman parte de la demanda ni de los requerimientos que los productores tienen”.

Sobre la justificación de la entidad acerca de la falta de constitucionalidad de la medida, Domínguez insistió en que “sigue vigente el Presupuesto anterior” y que en base a la jurisprudencia y antecedentes de la Corte Suprema de Justicia el recurso “no es admisible y va a devenir en abstracto”.