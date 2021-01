El presidente de Federación Agraria, Carlos Achetoni, analizó la reapertura parcial de las exportaciones de maíz y advirtió la continuidad de la medida de fuerza ya que criticó el límite de 30 mil toneladas por día. No obstante, el agropecuario admitió que el sector tuvo ganancias en dólares, pero relativizó esa información para justificar el paro.

El Destape publicó una nota en la que se reveló que el sector agroexportador tuvo una ganancia en dólares del 74% que es más alta que del 2019, al ser consulado sobre ese dato, el titular de la Federación relativizó el porcentaje y sostuvo que "estaba distorsionado", pero después admitió que sí hubo una ganancia y recriminó: "¿Cuál es el pecado?"





"No es tan así. Está distorsionado porque los dólares nunca los recibimos en primer instancia y el dólar oficial más los descuentos... en el mercado no recibimos el dólar directo y no es esa la ganancia", argumentó Achetoni y aclaró que la ganancia "es de mucho menos por la reinversión productiva que tuvo ese desfasaje y la ganancia quedó a mitad de camino". Ante la respuesta, el conductor Ari Lijalad repreguntó que si quedó a medio camino, entonces, la ganancia ronda un 30% en la divisa estadounidense.

El referente agrario asintió, pero con cierto reparo e insistió en que "la inversión productiva es muy fuerte" y se quejó: "¿Cuál es el pecado? Habría que sacar bien los números para no estimar en el aire". "La ganancia se cuenta en los años buenos y en los años malos generamos toda la inversión y no cosechamos, eso lo que nos hace salir del circuito no tenemos ninguna emergencia que nos cubra", explicó.

No obstante, Achetoni reiteró que "continúa la medida de fuerza" y manifestó: "Lo que resolvió el gobierno ayer es lo que pedíamos pero no con el límite de 30.000 toneladas por día".

“Queremos que esté garantizada la provisión local de maíz. Entre la provisión local y el límite de 1.500.000 toneladas hay 7 millones de toneladas", reclamó y apuntó que "con esta medida del gobierno bajaría el precio del maíz y pondría en riesgo al sector productivo. No hay muchas medidas que tomar para que baje el maíz a nivel interno".

En ese sentido, Achetoni indicó que "hay 10 millones de toneladas y se necesita 1 millón y medio para consumo interno", en tanto, deslizó que están "analizando internamente y en la Mesa de Enlace la nueva resolución del gobierno". "Queremos saber por cuantos días es el límite de las 30.000 toneladas. Es difícil bajar los precios de los alimentos en un país que necesita divisas", argumentó y ejemplificó que "el 80% de la carne se consume en el mercado interno y se torna difícil bajar el precio". "No debemos atacar el precio de la carne para que esté más barato, debemos hacer que la gente esté mejor", concluyó.