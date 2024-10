El gobierno oficializó el bono para jubilados y pensionados en noviembre

El Gobierno oficializó este jueves el bono extraordinario de hasta 70.000 pesos a jubilados y pensionados. El monto extra será abonado en noviembre próximo sobre los haberes previsionales de los sectores de menores ingresos, mientras que los haberes más altos se ajustará para alcanzar un tope específico.

Según detallaron fuentes oficiales, el bono incluye a los titulares de prestaciones contributivas bajo la órbita de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), así como a beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de pensiones no contributivas. De acuerdo con el Decreto 965/2024, el monto extra se otorgará a aquellos cuyo ingreso total no supere el haber mínimo previsional garantizado, mientras que, para aquellos que superen esa base, el monto se ajustará para alcanzar un tope específico.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La normativa puntualizó que este bono tendrá carácter no remunerativo, no será susceptible de descuentos y no se computará para otros conceptos. La ANSeS fue facultada para implementar medidas complementarias y aclaratorias necesarias para su correcta administración y asegurar que los beneficiarios reciban el apoyo en tiempo y forma.

El decreto asegura que "este beneficio es parte de un conjunto de medidas que buscan resguardar el poder adquisitivo de los jubilados en un contexto de alta inflación y variación del índice de precios", en tanto "el Gobierno procura ajustar mensualmente los haberes previsionales, conforme a la evolución del Índice de Precios al Consumidor publicado por el INDEC".

Bono para jubilados"sin ajuste por inflación"

La semana pasada, el titular de ANSES, Mariano de los Heros, había confirmado que el bono "está proyectado mantenerse, pero sin ajuste por inflación". Este congelamiento significa un deterioro en términos del poder adquisitivo de los haberes previsionales.

"Sin ajuste de inflación", afirmó el titular de la ANSES en la reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda donde se analizó el proyecto de presupuesto 2025 presentado por el Gobierno Nacional. Según el funcionario, en 2025 los fondos de la ANSES aumentarán un 1 por ciento mientras que la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar se incrementarán un 6 por ciento.

Por otra parte, también se refirió al futuro de la moratoria previsional que vence en marzo del año próximo y dijo que "no es voluntad del gobierno su prórroga" como también adelantó que "la situación de la población vulnerable que no puede jubilarse queda cubierta por la PUAM". La PUAM constituye una pensión universal para cualquier persona mayor de 65 años y representa el 80 por ciento de la jubilación mínima.

La jubilación mínima real caerá por cuarto mes seguido en octubre

En tanto, lo que cobran de bolsillos los jubilados con la mínima se redujo mes a mes durante el último cuatrimestre y principios de segundo. El haber mínimo real, con bono incluido, cayó nuevamente en octubre, como lo viene haciendo desde junio pasado, si te toma como referencia el valor real que tenía en noviembre de 2023.

Así lo calculó el economista Lucas Gobbo, del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAv). Según mostró, la jubilación mínima más bono era de 124.460 pesos en noviembre pasado. Manteniendo los precios constantes de ese momento (o sea, descontando la inflación), las jubilaciones reales alcanzaron su máximo en diciembre (128.093 pesos) con el aumento de movilidad de ese mes bajo la fórmula vieja.

La caída de la jubilación real con el bono de julio a octubre se debe al congelamiento del bono mismo, fijado en 70.000 pesos desde marzo pasado. Por lo tanto, la indexación, en base a la inflación, de las jubilaciones solo afectó al haber mínimo propiamente dicho (excluyendo el bono).