La Bolsa porteña acumuló una suba de 3,65% a lo largo de la semana

La Bolsa porteña acumuló a lo largo de la semana una suba de 3,65% a pesar de que en la jornada de hoy retrocedió 0,53%, cortando así diez jornadas consecutivas en verde.

En la plaza local, las pérdidas del día fueron encabezadas por Central Puerto (-4,04%); BBVA Argentina (-3,48%); Loma Negra (-2,13%); Ternium (-1,47%); y BYMA (-1,08%).

En tanto, las alzas fueron anotadas por Mirgor (8,49%); Cablevisión (5,21%); Telecom Argentina (4,42%); Transener (4,02%); y Holcim (3,63%).

En Wall Street, los papeles de las firmas argentinas cerraron con mayoría de resultados negativos. De esta manera, las bajas correspondieron a los papeles de Central Puerto (-4,6%); BBVA Argentina (-3,7%); YPF (-3,6%); Loma Negra (-3,5%) y Cresud (-1,8%).

Por su parte, las ganancias fueron anotadas por Telecom Argentina (4,7%); Irsa (4%); Ternium (2,3%); Corporación América (1,5%); y Edenor (1,1%).

En el mercado de deuda, luego de un rally de varios días, los bonos en dólares cerraron la jornada con bajas de 30 centavos en promedio en toda la curva y en la semana acumularon subas de 8,5%.

Por su parte, los títulos en pesos ajustables por CER subieron hoy 0,4% en el tramo corto y 0,6% en el tramo largo; y, en los últimos cinco días, el tramo corto ganó 1,9%, mientras que el tramo largo trepó casi 9%.

En este marco, el riesgo país avanzó 2,7% para ubicarse en 2.245 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar minorista cerró hoy a $174,75 para la venta en la pizarra del Banco Nación, con un incremento de 50 centavos respecto a la víspera y una suba de $2,31 a lo largo de la semana, equivalente a un incremento de 1,33% frente al viernes pasado.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) avanzó 1% hasta $ 326,90 y el MEP cerró sin cambios en $ 318,67.

En tanto, en el segmento informal, el denominado dólar "blue" marcó un retroceso de un peso hasta $312 por unidad, con lo que en los últimos cinco días cayó $8.

En el mercado mayorista, la divisa estadounidense marcó una suba de 37 centavos respecto a su último cierre, en $168,09, mientras que en la semana acumuló un aumento de $2,50 (1,51%).

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País- marcó un promedio de $227,17 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $288,34.

El dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubicó en $305,81, mientras que para compras superiores a US$ 300 -y que posee un impuesto adicional de 25%-, se ubicó a $349,50.

Como dato relevante de la jornada, el Banco Central (BCRA) cerró la rueda de hoy con un saldo positivo de US$ 113 millones y en la semana adquirió US$ 457 millones, con lo que sumó la quinta jornada consecutiva de compras tras la reimplementación de un tipo de cambio especial para las exportaciones de la cadena sojera.

Gracias a la reimplementación del programa de "dólar soja", el lunes la autoridad monetaria compró US$ 192 millones, el martes adquirió US$ 122 millones, el miércoles captó US$ 24 millones y ayer US$ 6 millones.

De esta forma, sumando el saldo positivo de hoy dan un total de US$ 457 millones desde que se reinstaló el Programa de Incremento Exportador (PIE), que establece un tipo de cambio diferencial destinado al complejo sojero de $230 por dólar, con lo que apunta a recaudar unos US$ 3.000 millones hasta el 31 de diciembre.

Con información de Télam