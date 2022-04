La deuda externa de las empresas alcanzó en el cuarto trimestre de 2021 su nivel más bajo desde 2017

La deuda externa del sector privado se ubicó en US$ 76.206 millones al término del cuarto trimestre de 2021, su nivel más bajo desde igual período de 2017, con una caída interanual de US$ 1.480 millones (- 1,91%), explicada por la cancelación neta de préstamos financieros por US$ 2.609 millones, ya que la deuda comercial mostró una suba de US$ 1.129 millones, informó hoy el Banco Central (BCRA).

Desagregando por tipo de operación se observó que la deuda financiera no instrumentada como títulos (básicamente préstamos financieros, incluida en Resto deuda financiera) fue el tipo de deuda más importante, con una posición de US$ 23.571 millones, seguido por la deuda de importaciones de bienes, con un nivel de US$ 22.074 millones, y por la deuda por títulos valores en manos de no residentes, con un stock de US$ 15.369 millones.

Siguiendo en orden de magnitud, la deuda por servicios se ubicó en US$ 8.893 millones, mientras que la deuda por exportaciones de bienes totalizó una posición de US$ 5.045 millones a fin del trimestre, detalló el BCRA en su informe sobre Deuda Externa Privada al 31 de diciembre de 2021.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

A nivel sectorial, el 28% de la deuda externa financiera al cierre del año pasado estaba en manos del sector “Extracción de petróleo crudo y gas natural”, con un stock de US$ 11.470 millones y con una caída en el trimestre de US$ 335 millones, seguida en importancia por el sector “Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado” que representó el 14% de la deuda financiera, con un stock de US$ 5.444 millones.

El 16 de septiembre de 2020, el BCRA estableció una serie de lineamientos bajo los cuales las empresas del sector privado podrían iniciar un proceso de refinanciación de sus deudas financieras con el exterior y/o títulos de deuda local nominados en moneda extranjera, que permitiera acomodar su perfil de vencimientos a las pautas requeridas para el normal funcionamiento del mercado de cambios.

En este contexto, las renegociaciones registradas durante el cuarto trimestre de 2021 de unas 26 empresas impactaron en menores compras netas en el mercado de cambios por unos USD 330 millones respecto de los vencimientos originales para ese mismo período.

De esta manera en el año 2021, se acumularon menores pagos netos por más de USD 2.100 millones, millones y de unos USD 2.500 millones desde la emisión de la norma original.

Con información de Télam