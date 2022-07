Vicepresidente de la UIA respaldó a Batakis y afirmó que "su mentalidad es productivista"

El vicepresidente regional de la Unión Industrial Argentina (UIA), Guillermo Moretti, destacó hoy la designación de Silvina Batakis como Ministra de Economía y consideró que "tiene una gran capacidad de trabajo" y "su mentalidad es absolutamente productivista".

"Sabe que la salida de la Argentina es con la industrialización y, entonces, me parece importante que la hayan elegido a ella", afirmó Moretti esta mañana en diálogo con AM 750.

Del mismo modo, dijo que Batakis "tiene una gran capacidad de trabajo y, aparte de eso, su mentalidad es absolutamente productivista".

En ese marco, remarcó que desde la UIA, el sector industrial le pide "que siga con el modelo productivo".

"Lo que hay que hacer es no parar el modelo productivo a diferencia de lo que se ha hecho siempre", reiteró Moretti, quién también oficia de vicepresidente de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe).

Respecto de la necesidad de divisas para la compra de insumos, Moretti aseguró que el sector se encuentra trabajando con el Banco Central (BCRA) "hace más de un año y medio".

"Cualquier persona sabe el desastre de desindustrialización que produjo el Gobierno anterior y que, con la reindustrialización, se produce en un momento la restricción externa", dijo el empresario al referirse al fenómeno por el cual "por cada dólar que se exporta, se importan dos dólares".

Consultado por una presunta remarcación de precios tras la suba de la divisa estadounidense de los últimos días, Moretti relativizó su impacto en el sector industrial y dijo que "en los insumos importados, el aumento ya se ha producido antes de esta situación por el problema que viene arrastrando el mundo".

"Un contenedor que antes salía US$ 1.200, ahora cuesta entre US$ 10.000 y US$ 12.000, cifras que eran increíbles hace dos años atrás", dijo el vicepresidente de la UIA, y criticó a la oposición por "no darse cuenta de lo que está pasando en el mundo".

No obstante, pidió que se tomen medidas para "frenar la inflación" ya que sus efectos "golpean sobre el salario” y, por tanto, en el consumo interno que comprende "60% del Producto Bruto argentino".

“Con esta inflación hay que equilibrar las tarifas y los salarios para que no se siga cayendo este poder adquisitivo que tiene la gente”, reclamó Moretti.

Por último, destacó las cifras de de la industria, la cual creció 15,7% durante 2021, “a mitad de este año lleva un crecimiento del 6%”, y -subrayó- "no tiene por qué caer".

Con información de Télam