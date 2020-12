Los cajeros automáticos se mantendrán sin costo hasta abril

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso, en las últimas horas, que la utilización de cajeros automáticos se mantendrá sin costo hasta el próximo 31 de marzo y confirmó, al mismo tiempo, que las personas podrán retirar en una única operación al menos hasta $15.000. Esto quiere decir que las entidades financieras no podrán cobrar cargos ni comisiones por las operaciones efectuadas hasta abril del 2021.

Esta norma no tiene distinción alguna entre clientes y no clientes, independientemente del tipo de cuenta, la entidad financiera o la red de cajeros automáticos a la cual pertenezca. Cabe destacar que lo dicho anteriormente en relación a la cantidad de dinero que puede extraerse en un mismo día, tampoco hace distinción entre clientes y no clientes.

Cabe destacar que el BCRA también decidió prorrogar hasta el 31 de marzo del 2021, la posibilidad de pasar las cuotas impagas de los créditos, salvo las financiaciones de Tarjetas de Crédito, al final de la vida del crédito devengando sólo la tasa de interés compensatoria prevista por contrato. A ella no se le aplicará ningún tipo de cargo extra.

Al mismo tiempo, se mantiene hasta la misma fecha la decisión que incrementa en 60 días los plazos de mora admitida para los niveles 1, 2 y 3. No sólo para la cartera comercial sino también para otras como la de consumo o vivienda. Mientras que, por otro lado, se suspende la recategorización obligatoria para la clasificación de deudores.