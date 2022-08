Tras la llegada de Batakis al Banco Nación, el Gobierno removió a un tercio de su directorio

Entre los funcionarios salientes se encuentra el nombre de Claudio Lozano, quien se mostró molesto por al decisión y la calificó de "insólita". La medida cuenta con el respaldo de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa.

En el marco de los cambios de Gabinete y con el respaldo de las tres principales principales figuras del Frente de Todos, la titular del Banco Nación, Silvina Batakis, le pidió la renuncia a tres funcionarios del directorio, entre los cuales está Claudio Lozano. En diálogo con El Destape, el presidente de Unidad Popular se mostró sorprendido y calificó esta decisión como "insólita". En medio de la reestructuración del equipo económico en el Gobierno, Batakis busca cambiar la composición del directorio de la entidad.

Fuentes del Gobierno explicaron a este medio que se le pidió la renuncia a un tercio del directorio del banco y esa medida tiene el respaldo de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa. Tras recordar que "todo funcionario y funcionaria siempre tiene su renuncia a disposición" como una manera de remarcar que nadie es imprescindible ni está atornillado a un escritorio y es el propio Presidente quien designa o corre funcionarios, buscaron emboderar a Batakis: "Como cualquier nueva cabeza de un ministerio u organismo quiere una nueva conformación y está en su derecho". Si se suma a los cambios en Economía, con el pase de control de la Secretaría de Energía del kirchnerismo al massismo, el Gobierno busca una gestión menos parcelada y más dinámica sin cortocircuitos.

En diálogo con este medio, Lozano sostuvo que desde la Secretaría Legal y Técnica, y por instrucción del Presidente, le pidieron la renuncia a él y a otros dos directores, Federico Sánchez y Guillermo Wierzba. En ese sentido, amplió: "Intentaré comunicarme de forma directa para saber el trasfondo y si la decisión la toma el Presidente, la renuncia será presentada".

En un tono crítico como el que mantiene desde hace tiempo ante distintas decisiones de la gestión de Fernández, fue terminante al realizar un balance sobre su salida: "Es insólita la decisión que se toma, el banco está a años luz de lo que era en 2019, y cuando una gestión va bien, lo natural es que se continúe el mismo camino. Primero descabezaron la autoridad presidencial, y ahora con la llegada de Batakis se quiere cambiar todo".

Un pedido de renuncia que se venía venir

Hace algunos días, Batakis había mantenido un encuentro con el presidente saliente de la institución, Eduardo Hecker, en el que dialogaron sobre las principales políticas que llevó adelante la entidad desde el cambio de gestión en diciembre de 2019. Asimismo, el viernes pasado, la exministra de Economía se reunió con funcionarios del BNA, y según reveló la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, lo hizo para “evaluar la continuidad o no de todos los directores del Banco”.

Posteriormente, en diálogo con la radio AM750, Lozano reconoció que se sintió "muy sorprendido con la decisión de reemplazar a Hecker por Batakis”, y aseguró: “Yo no estoy atornillado al cargo ni nada que se le parezca. Si el Presidente considera que me tengo que ir, con que me lo pida, alcanza. Esto nunca ocurrió”.

Consultado por su vínculo con la saliente ministra de Economía, el referente de Unidad Popular, uno de los partidos que conforman el Frente de Todos, expresó no tener “ninguna relación previa con Batakis, salvo habernos saludado en alguna reunión”. Y sumó: “Desde que llegó al banco aún no tomó contacto con una gran cantidad de los directores. Pero estamos a disposición de ella”.

“Es una directora más, como todos nosotros, a la que el Presidente le encargó la tarea de dirigir el Banco Nación. Pero quien nos tiene que plantear esto es Alberto Fernández”, analizó Lozano y finalizó con que el pedido de Batakis “no es lo que corresponde”.