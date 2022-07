Los turistas podrán vender hasta US$ 5.000 al valor del dólar financiero

Ante la máxima tensión cambiaria que atraviesa el país, el Banco Central oficializó la medida que había trascendido en las primeras horas de la mañana. El tope máximo de compra de U$S 5.000 será para personas no residentes que arriben a la Argentina.

En medio de un clima extremadamente volátil en el mercado cambiario, se oficializó la medida para que los turistas no residentes puedan vender divisas al valor de referencia del dólar en el mercado financiero por un monto máximo de 5.000 dólares (o su equivalente en otras monedas) mensuales, en las entidades reguladas por el Banco Central autorizadas a operar.

Según se informó, las entidades "deberán identificar al turista no residente mediante documento de identificación válido y verificar que no se encuentre comprendido en las listas elaboradas de conformidad con las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en materia de lucha contra el terrorismo y que no resida en países o territorios donde no se aplican, o no se aplican suficientemente, las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional".

El tipo de cambio será el que surja de las operaciones en el mercado financiero, que actualmente cotiza en torno a 327 pesos por dólar. Es decir, si hasta ahora para vender los dólares en bancos y casas de cambios recibían hasta 650 mil pesos por esos 5 mil dólares, ahora pueden recibir 1.635.000. Además, deberán requerir una declaración jurada de la persona humana no residente en la que conste su condición de turista y que, en los últimos 30 días corridos y en el conjunto de las entidades, "no ha realizado operaciones que superen el equivalente a 5.000 dólares". Para agilizar la atención al cliente, la entidad interviniente podrá liquidar la operación en base a los precios de referencia disponibles en ese momento.

"La entidad deberá concretar las operaciones con títulos valores hasta dos días hábiles de ser encomendada por el turista no residente. Por cada operación que la entidad realice por este mecanismo se deberá realizar un boleto a nombre del cliente dejando constancia del monto de moneda extranjera recibida y el monto en pesos entregado al cliente", precisó el comunicado oficial.

La medida se instrumentó luego de que la ministra de Economía, Silvina Batakis, encabezara una nueva reunión del gabinete económico. El encuentro realizado en el Palacio de Hacienda contó con la participación del ministro de Trabajo, Claudio Moroni; la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra; el presidente del Banco Central, Miguel Pesce; la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont; el presidente del Banco de la Nación Argentina, Eduardo Hecker; el titular de la Comisión Nacional de Valores, Sebastián Negri; y la jefa de gabinete del Ministerio de Desarrollo Productivo, Camila Cabral.

El Banco Central (BCRA) dejó de percibir casi 1.200 millones de dólares en lo que va del año por las divisas que los turistas extranjeros vendieron en el mercado paralelo, según aseguraron este miércoles a El Destape fuentes oficiales. El dato surge en medio de la necesidad del Gobierno de reducir el déficit fiscal y luego de la confirmación de que se estudia desdoblar el tipo de cambio para el turismo receptivo.