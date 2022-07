El mercado piensa que la inflación de 2022 será del 76% y el dólar llegaría a casi $ 160

De acuerdo al último Relevamiento de Expectativas de Mercado que publicó el Banco Central, el índice de precios de junio superará el 5%. Además, el crecimiento económico sería del 3,2%.

De acuerdo al último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publicó el Banco Central (BCRA), la inflación estimada para junio superior al 5%. Las consultoras privadas que participan del informe pronosticaron que 2022 estará marcado por un avance de precios que llegaría al 76%.

Para julio, los participantes del relevamiento proyectaron que el Índice de Precios al Consumidor se ubicará en el 5,2% mensual. Además, proyectaron que la inflación minorista para 2022 se ubicará en 76%. Asimismo, los participantes del REM elevaron el pronóstico de inflación para 2023 a 64% e indicaron una previsión de inflación de 50,4% para 2024.

Dólar y crecimiento económico

Por otra parte, el informe difundido por el Banco Central mencionó un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real para 2022 de 3,2%. Esta cifra representó una caída respecto a la proyección que estos mismos integrantes realizaron en el REM publicado en junio.

A su vez, prevén que el tipo de cambio alcance $ 159,6 por dólar en diciembre de 2022. Además, aumentaron sus proyecciones mensuales del tipo de cambio nominal, al tiempo que esperan que se ubique en $ 244,88 por dólar a fines de 2023.

Frente externo y desempleo

En cuanto al valor de las exportaciones, quienes participan del REM estiman un monto para 2022 de U$S 87.722 millones, incrementándose en U$S 1.318 millones con relación al último REM. En tanto, el valor de las importaciones se ubicaría en U$S 77.550 millones, esto es U$S 2.550 millones por encima del pronóstico del relevamiento previo.

A su vez, para el segundo trimestre de 2022, la tasa de desempleo se ubicó en 7,5% de la Población Económicamente Activa (PEA), disminuyendo 0,4 puntos respecto del relevamiento previo. En tanto, para el tercer trimestre de 2022 se redujo hasta 7,5%, y para el cuarto trimestre de 2022 se proyectó en 7,4%.

Finalmente, la proyección del déficit fiscal primario nominal del Sector Público Nacional no Financiero que realizan los participantes para 2022 se incrementó respecto del relevamiento anterior estimándose en $ 2.331 miles de millones.