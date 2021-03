La directora del Banco Central, Betina Stein, se refirió a la querella que iniciará el Gobierno por la deuda con el FMI y alertó que los funcionarios del macrismo podrían tener que pagar de su bolsillo.

"Hay medidas para responsabilizar patrimonialmente a los funcionarios que tomaron deuda de manera irregular", sostuvo la funcionaria, quien sostuvo que primero debe hacerse una investigación profunda, aunque ya se sabe que hubo fuga de capitales violando el estatuto del fondo y a su vez el préstamo fue tomado de forma irregular.

Entre los funcionarios que podrían tener que responder a la Justicia con su patrimonio están el ex ministro de Economía, Nicolás Dujovne, el ex presidente del Banco Central, Guido Sandleris y el ex ministro de Finanzas, Nicolás Caputo.

"El año pasado el Banco Central elaboró un informe sobre la formación de activos externos. De 2015 a 2019 se triplicó la fuga de capitales, superando los 86.000 millones de dólares. La etapa de mayor aceleración de fuga comienza en mayo de 2018, un mes antes de que el Gobierno de Macri decida ir al FMI", sostuvo la funcionaria.

En declaraciones a El Destape Radio, la funcionaria explicó que la fuga de la deuda con el FMI implica una violación al convenio constitutivo con el Fondo que prohíbe que los fondos se usen para fuga. "Hubo irregularidades en el proceso administrativo de formación del crédito con el FMI", sostuvo y agregó que también "hubo irregularidades de tipo administrativo en la deuda con el FMI".

Stein explicó que la toma de deuda con el FMI es política pero está sujeta a procedimientos obligatorios. "La toma de deuda es una facultad del Congreso y la deuda con el FMI no pasó por ahí", enfatizó.

Para la funcionaria, el motivo del macrismo para contraer un acuerdo con el FMI fue que nadie quería prestarle dinero a la Argentina porque "había tomado deuda de manera muy peligrosa y grave". Stein sostuvo que no es posible evitar el pago al Fondo por las irregularidades en el acuerdo por el préstamo.

Asimismo, Stein remarcó: "Los expedientes de la deuda con el FMI se armaron después de que ya estaban suscriptos los memorándum". Además, aseguró: "Macri tomó deuda para desfasajes fiscales en dólares cuando si la necesitás para eso se toma deuda en pesos".