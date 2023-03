"El Estado tiene que garantizar herramientas legales para prestar servicios", dijo Sujarchuk

El secretario de Economía del Conocimiento, Ariel Sujarchuk, destacó hoy la media sanción del proyecto de ley para crear un monotributo tecnológico, y afirmó que será una herramienta que permitirá “blanquear” la actividad.

“La realidad es que el Estado le tiene que garantizar a los ciudadanos herramientas legales para prestar sus servicios entendiendo que la economía del conocimiento se ha racionalizado y que hoy trabajar afuera ya no es irse del país sino prestar desde el mismo país servicios a cualquier parte del mundo”, enfatizó Sujarchuk a radio AM 750.

El llamado “monotech” está dirigido a profesionales que facturan sus servicios basados en el conocimiento, sin limitarse solamente a firmas tecnológicas, y apuntando a retener el talento capacitado y formado en la Argentina, aun cuando su efecto inmediato será el de formalizar ingresos en divisa extranjera.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El funcionario explicó que el nuevo monotributo también está dirigido “para un guionista o un periodista que hoy presta servicios o colaboraciones al exterior", al igual que "los gamers que es un sector que nos pidió muchas veces tener esta herramienta al participar en competencias internacionales de e-sports, al igual que los testers de videojuegos”.

De esta forma, la iniciativa busca evitar la informalidad de los trabajadores que desarrollan tareas para el exterior, quienes, por ejemplo, “cobraban a través de criptomonedas o cuentas offshore”, subrayó Sujarchuk.

“Uno cobra US$ 10.000 abre la cuenta en dólares en el banco que quiera y entran los dólares limpios en esa cuenta que se pueden disponer en billetes o cambiarlos al tipo de cotización”, ejemplificó respecto al beneficio de no tener que liquidar obligatoriamente las divisas.

Del mismo modo, permitirá aumentar la recaudación de divisas por servicios de exportación no registrados.

El proyecto del nuevo esquema tributario propone tres categorías de ingresos anuales: hasta US$ 10.000, hasta U$S 20.000 y hasta U$S 30.000, correspondiéndose con las categorías establecidas en el Régimen D, F y H.

Cada categoría se establece de acuerdo con el tope de ingresos y el monto integrado correspondiente a cada una de ellas que se abonará, incluye impuesto a las ganancias, obra social y aportes jubilatorios.

“El equipo económico no desconoce lo que pasa en la realidad. Acá no venimos a generar una nueva actividad sino dar una herramienta de blanqueo de esa actividad”, afirmó el secretario, quién aclaró que no se va a permitir “que haya ningún abuso” a través de la herramienta.

El “monotech” a su vez es "compatible con el régimen general (que es el inscripto en IVA, Ganancias y Autónomos), con el régimen simplificado (monotributo) y empleados en relación de dependencia, siempre que la inscripción sea por desarrollar una actividad diferente”, según el proyecto, que sumó en la Cámara de Diputados el martes último un respaldo de 111 votos a favor del Frente de Todos, 11 en contra del interbloque Federal y los libertarios y 85 abstenciones de los integrantes de Juntos por el Cambio, en tanto que se registraron 50 ausencias.

Sujarchuk, en ese marco, destacó el “apoyo enorme” que tuvo el proyecto.

“Fue una media sanción muy importante con un resultado muy positivo. Hay que destacar que, si bien la oposición no votó positivamente, muchos de ellos entendieron que la herramienta es necesaria porque incluso algunos diputados tuvieron en el pasado proyectos similares o iguales. Hay que fijarse porque antes (para la oposición) era buena y ahora no", sostuvo el funcionario.

Con información de Télam