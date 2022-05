Subió el precio del trigo, bajó el de la soja y el maíz cerró estable en Rosario

Los precios de los granos cerraron hoy con resultados disímiles en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), con bajas en la soja disponible, alzas en el trigo y cotizaciones estables en el caso del maíz, en una jornada con escasos negocios y con los operadores atentos a la publicación del informe mensual del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

La soja con descarga inmediata se negoció a US$ 415 por tonelada, lo que significó una baja de US$ 5 respecto a la ronda previa.

No obstante, sobre el final de la rueda de negocios apareció una oferta en pesos por $ 49.160, equivalente a US$ 420.

En tanto, por fijaciones se ofertaron US$ 420 y en moneda local $ 49.160.

En el mercado de trigo no hubo negocios en los tramos disponible y contractual, pero se registró un ofrecimiento en el tramo del 15 de junio al 15 de julio en US$ 370, con un alza de US$ 10 entre ruedas.

Luego, la descarga entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre subió US$ 5 hasta los US$ 350.

Por último, la entrega en el mes de diciembre se mantuvo en US$ 345; y enero/febrero de 2023 cerró en US$ 350 por tonelada, lo que significó un alza de US$ 5 entre jornadas.

Por su parte, el maíz con descarga hasta el 20 de mayo permaneció estable en US$ 260; la posición contractual se mantuvo en US$ 255, mismo valor para junio; julio cerró en US$ 250 por tonelada y agosto/octubre se ofertó en US$ 245.

Asimismo, el maíz con entrega entre marzo y mayo del 2023 se negoció a US$ 240 y junio en US$ 220, sin cambios entre ruedas en todos los casos.

En el mercado de girasol la entrega disponible permaneció en US$ 600, mientras que el segmento diciembre-marzo de 2023 se mantuvo en US$ 450.

Finalmente, el sorgo se mantuvo en US$ 280 por tonelada para la descarga hasta el 17 de mayo.

Con información de Télam