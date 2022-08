Precios de la soja siguen en alza en Chicago y superan los US$ 630 la tonelada

Los precios de la soja se negociaban con subas en la apertura del mercado de Chicago que, en el caso del contrato para este mes, alcanzaba a 1,85% respecto del cierre de ayer, para ubicar a la oleaginosa en US$ 633,74 la tonelada, con un incremento de US$ 11,57.

Según la consultora Granar, el aumento obedece a la preocupación de los operadores en torno del tiempo seco y caluroso en los Estados Unidos, sobre el noroeste del Medio Oeste y sobre el este de las Grandes Planicies, condiciones que podrían afectar el nivel de rinde de las plantas.

De cara al informe mensual que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) publicará el viernes, hay consenso en cuanto a que el volumen de la cosecha quedará debajo de los 122,61 millones de toneladas previstos en julio.

En este marco, el precio del aceite de soja avanzaba 0,94% a US$ 1.550,93 la tonelada, con un incremento de US$ 14,55 respecto de ayer, mientras que el valor de la harina también crecía 2,80% y alcanzaba los US$ 582,01, con un aumento de US$ 15,87.

Por su parte, el precio del maíz subía 1,66% y se posicionaba en US$ 246,35 la tonelada, con un aumento de US$ 4,04 en medio de las tensiones generadas por el clima sobre zonas relevantes para la producción estadounidense de granos gruesos.

Al igual que en el caso de la soja, el mercado considera que el USDA reducirá el viernes su cálculo sobre la producción de maíz desde los 368,44 millones de toneladas de julio.

Además, la salida de maíz desde Ucrania limita las subas.

En tanto, el trigo se cotizaba con precios en alza en 1,91% para cotizar a US$ 292,66 la tonelada, con un avance de US$ 5,51 por la firmeza de la demanda internacional y por la desmejora de los cultivos de primavera.

Sin embargo, el progreso de la cosecha estadounidense y las perspectivas favorables para la producción en Rusia limitan las ganancias e, incluso, mantienen en baja los precios en el mercado europeo.

Con información de Télam