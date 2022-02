Guzmán aclaró que el acuerdo con el FMI será enviado al Congreso "con todos sus detalles"

El ministro de Economía refutó que "la idea de que va a haber documentos secretos es un sinsentido".

El ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró que el proyecto sobre el acuerdo con el FMI será enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo con "anexos que contendrán todos los documentos" y "cada uno de sus detalles" del entendimiento alcanzado con el organismo de crédito multilateral. El Gobierno busca reestructurar la deuda de US$ 44.000 millones contraída por la administración de Mauricio Macri.

"La idea de que va a haber documentos secretos es un sinsentido. Una vez concretado el acuerdo a nivel staff del FMI, se enviará al Congreso de la Nación un proyecto de ley que en sus anexos contendrá todos los documentos que sean la base de ese acuerdo, con cada uno de sus detalles", indicó Guzmán en declaraciones formuladas a Télam. El presidente Alberto Fernández y Guzmán se reunieron el fin de semana pasado en la Quinta de Olivos para analizar los detalles de las discusiones técnicas con el Fondo para cerrar en las próximas semanas la carta de intención para implementar el nuevo programa por la deuda de US$ 44.000 millones.

El Programa con el FMI, que está en vías de un acuerdo definitivo con la aprobación del Congreso Nacional, va a tener una duración de dos años y medio. La letra del acuerdo preliminar prevé una reducción del déficit fiscal primario que arrancará con un 2,5% este año, bajará al 1,9% en el 2023 y llegará al 0,9% en el 2024. En este capítulo, la administradora federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont, descartó que la letra chica del acuerdo implique la creación de nuevos impuestos, sino que se trabajará en mejorar la recaudación profundizando los controles sobre los sectores de mayor capacidad contributiva.

"Parte de la letra chica del acuerdo con el FMI es converger a un mayor equilibrio fiscal, que no se logrará resignando el crecimiento, sino mejorando la recaudación y administración tributaria. Vamos a profundizar el trabajo en materia de fiscalización y control en los sectores de mayor capacidad contributiva", sostuvo la funcionaria. Se acordó, además, que el financiamiento monetario sea del 1% del PBI este año, para luego bajar al 0,6% en el 2023 y se reduzca a cero en el 2024, con el objetivo de converger en una situación en la cual no haya más financiamiento sistemático del Banco Central al Tesoro.

Otro punto destacado del entendimiento es que el financiamiento será de US$ 44.500 y se irá desembolsando una vez aprobadas las revisiones de las cuentas públicas que hará el FMI en forma trimestral. Además, se plantea un objetivo de acumulación de reservas internacionales, con una meta de incremento de US$ 5.000 millones para este año, a la vez que se mantendrán todos los derechos de jubilados y jubiladas. No se incluyó ninguna reforma laboral y tampoco está prevista privatización alguna de empresas públicas, en tanto que los acuerdos de precios van a tener un rol y un espacio importante en el esquema inflacionario.

El vocero del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gerry Rice, aseguró la semana pasada que el objetivo es alcanzar un "acuerdo definitivo lo más rápido posible", que ya tiene entendimientos previos en materia de subsidios a la energía y financiamiento externo. "Las negociaciones continúan, estamos trabajando de manera muy cercana con los funcionarios del gobierno argentino para alcanzar un acuerdo de nivel de staff. Hubo un entendimiento en reducir subsidios a la energía y movilizar el financiamiento externo para mejorar la resiliencia argentina", señaló Rice

El vocero del organismo multilateral indicó que "no hay en agenda una misión presencial en Buenos Aires o en Washington, aunque aspiramos a lograr un acuerdo técnico lo más rápido posible. En este contexto, el staff del FMI evalúa por estas horas la eventual aprobación del entendimiento alcanzado con el Gobierno nacional, tras lo cual el Ejecutivo enviará el proyecto respectivo al Congreso Nacional para su tratamiento, tal como lo anunció el presidente Alberto Fernández.