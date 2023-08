Los precios de los granos cerraron con alzas en Chicago

Los precios de los principales granos registraron hoy alzas en el mercado de Chicago, ante la falta de lluvias en zonas productivas de Estados Unidos y tras nuevos ataques rusos sobre puertos ucranianos.

El contrato de septiembre de la soja subió 0,59% (US$ 2,94) hasta los US$ 499,53 la tonelada, mientras que la posición noviembre avanzó 1,07% (US$ 5,33) para posicionarse en US$ 499,90 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en la falta de lluvias en zonas productoras de Estados Unidos necesitada de humedad y que se encuentra en pleno proceso de definición de rendimiento.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Además, para lo que resta de agosto los pronósticos son poco halagüeños con los cultivos, dado que auguran temperaturas por encima de las marcas usuales y precipitaciones inferiores a los registros normales", indicaron los analistas de la corredora Granar.

Los subproductos de la soja acompañaron las subas del poroto, con una mejora del 1,44% (US$ 20,72) a US$ 1.458,83 la tonelada, mientras que la harina ganó 1,64% (US$ 7,39) para posicionarse en US$ 455,25 la tonelada.

El precio del maíz, en tanto, avanzó 2,09% (US4 3,84) y se ubicó en US$ 187,49 la tonelada, como consecuencia de compras técnicas por parte de los fondos especulativos, la apreciación del real frente al dólar y nuevos ataques rusos a instalaciones portuarias ucranianas que podrían ralentizar las exportaciones del país europeo.

Por último, el precio del trigo subió 1,78% (US$ 3,95) y se posicionó en US$ 225,06 la tonelada, debido a los nuevos ataques rusos sobre los puertos ucranianos, lo cual motivó las compras de contratos por parte de inversores especulativos.

Con información de Télam