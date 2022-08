Los precios de la soja, el trigo y el maíz cayeron en Chicago por segunda ronda seguida

Las cotizaciones de los principales granos cerraron hoy nuevamente con desmejoras en el mercado de Chicago como consecuencia, principalmente, de la reactivación de las exportaciones ucranianas que se encontraban paralizadas desde el inicio de la guerra con Rusia en febrero y de mejoras imprevistas en la condición de los cultivos en Estados Unidos.

De esta forma, el contrato de agosto de la oleaginosa descendió 1,56% (US$ 9,19) hasta US$ 576,60 la tonelada, mientras que la posición septiembre retrocedió 1,13% (US$ 5,97) para concluir la jornada a US$ 520,20 la tonelada.

Los fundamentos bajistas radicaron en "una inesperada mejora en la condición de cultivos, de acuerdo al último Seguimiento de Cultivos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA)", según indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Adicionalmente, la reapertura exportadora en el Mar Negro, tras el acuerdo entre Rusia y Ucrania, empujó aún más hacia abajo los precios.

Los subproductos de la soja, en tanto, presentaron hoy resultados disimiles, con un avance en la harina de 0,45% (US$ 2,43) hasta US$ 539,24, y una caída en el aceite de 1,55% (US$ 22,71) para concluir la jornada a US$ 1.437,39 la tonelada.

En la misma sintonía, el maíz declinó 2,59% (US$ 6,20) y se posicionó en US$ 232,76 la tonelada, con lo que acumuló su segunda jornada seguida en baja.

Al igual que en el caso de la soja, las pérdidas respondieron, fundamentalmente, a "las mejoras en la condición del grano amarillo" y a que "la reactivación de los embarques ucranianos llevaría pronto al reinicio de exportación del maíz de Ucrania, que representa cerca del 17% del comercio mundial" lo que incrementa la oferta, señaló la BCR.

Por último, el trigo decreció 3,18% (US$ 9,37) y cerró las operaciones en US$ 284,67 la tonelada.

A la hora de explicar los motivos que llevaron al decrecimiento de las cotizaciones, la BCR señaló que "el barco de trigo que salió ayer desde Ucrania espera llegar sin inconvenientes a Estambul en las próximas horas, antes de su destino final en el Líbano. Esto atempera la incertidumbre por el abastecimiento mundial de trigo, en vistas del acuerdo de reinicio de embarques en el marco de la crisis ruso-ucraniana".

"No conforme con ello, la fortaleza del dólar limita la competitividad estadounidense, mientras la mejora en la condición del trigo de primavera del país norteamericano mejora las perspectivas productivas, ambos factores que impulsan aún más hacia abajo los precios", se agregó.

Con información de Télam