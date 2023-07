La venta de dólares a personas se redujo 3% en junio, informó el BCRA

Las “personas humanas”compraron en junio dólares por US$ 161 millones, lo que resultó un 3% menos en relación a igual mes del año pasado, pero un 4% más que en mayo, informó hoy el Banco Central.

La entidad dio a conocer su informe sobe Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario, en el que dio cuenta que la cantidad de personas que operaron en esa plaza el mes pasado ascendió a 778.000 individuos que compraron billetes, mientras que unas 19.000 vendieron, resultando así en compras y ventas per cápita por unos US$ 200 y US$ 160, respectivamente.

Durante el mes pasado, las reservas internacionales del BCRA disminuyeron US$ 5.075 millones, para cerrar en US$ 27.926 millones. Esta baja fue explicada principalmente por los pagos de capital al Fondo Monetario Internacional por unos US$ 2.683 millones, equivalente a 2.014 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG) la unidad de cuenta que maneja el organismo.

A esto se le sumó la disminución de US$ 717 millones en las tenencias en moneda extranjera por parte de las entidades, y otros US$ 445 millones por las ventas netas del BCRA en el mercado de cambios y por los pagos netos liquidados del BCRA a través del Sistema de Pagos de Moneda Local.

El “Sector Privado no Financiero” fue comprador neto por US$ 1.365 millones en el mercado de cambios.

Dentro de ese grupo, el principal sector en términos de ventas netas, resultó el de “Oleaginosas y cereales”, que registró ingresos netos por US$ 791 millones, un 79% menos que en el mismo mes de 2022.

Los menores ingresos netos por bienes del sector durante junio respondieron, en primer lugar a los efectos de la sequía sobre el producto exportable y, en segundo lugar, a la cancelación parcial del endeudamiento comercial que el sector tuvo en mayo, el marco de la tercera edición del “Programa de Incremento Exportador”.

El “Sector Real excluyendo Oleaginosas y Cereales” fue comprador neto de divisas por un total de US$ 1.629 millones, exhibiendo una reducción interanual del 38% de sus compras, explicado fundamentalmente por el menor déficit de las cuentas Bienes y Servicios y el ingreso por inversión extranjera directa.

Con información de Télam