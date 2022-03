La tonelada de carne de la Cuota Hilton alcanzó los US$ 16.800, su valor más alto en 10 años

El precio de la carne de exportación correspondiente a la Cuota Hilton, de cortes enfriados vacunos sin hueso de alta calidad asignados por la Unión Europea (UE), alcanzó este mes los US$ 16.800 la tonelada, su valor más alto en 10 años.

Así se desprende del último informe de la Asociación de Productores Exportadores de Argentina (APEA), que consignó que los cortes denominados RAL Hilton (lomo, bife angosto y cuadril) se ubicaron en marzo en los US$ 16.800 la tonelada.

Esto significa un incremento de 8,38% respecto de los US$ 15.500 que estaba la tonelada en febrero, previo a la invasión de Rusia en Ucrania, pero también representa una trepada de 60% frente a los US$ 10.500 a los que cotizaba hace un año atrás.

Además, se ubica como el valor más alto en los últimos 10 años, ya que la última vez que el precio estuvo por encima de los US$ 16.000 fue en 2011 cuando llegó a establecerse en los US$ 19.000.

De todos modos, el récord para la tonelada de carne de la Cuota Hilton se registró en 2008 cuando llegó a valer US$ 21.000.

Para el actual período, que va del 1 de julio del año pasado al 30 de junio próximo, el Ministerio de Agricultura distribuyó 29.389 toneladas

De ese total, hasta ayer se llevaban colocadas en el mercado europeo 20.576 toneladas, es decir el 70% cuando todavía restan tres meses para completar el periodo, de acuerdo con los números de Agricultura.

Las exportaciones de Cuota Hilton registradas hasta el momento representan un total de US$ 245 millones, con un valor promedio de US$ 11.904,25 la tonelada.

Teniendo en cuenta que restan colocar 8.813 toneladas, si se mantuviera el valor actual ingresarían otros US$ 148 millones, con lo cual las divisas por estas exportaciones superarían los US$ 393 millones.

Esta cifra superaría en US$ 55 millones las estimaciones iniciales de US$ 338 millones de ingresos de cuando se realizó la distribución de la cuota, a comienzos de agosto del año pasado, y la tonelada se ubicaba en US$ 11.500.

De acuerdo con el relevamiento realizado por la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios, en el ciclo 2020/21 se alcanzó un cumplimiento de la cuota de 91%, una muy buena ejecución dado el entorno de incertidumbre reinante en el mercado global debido a la pandemia de coronavirus.

En esta ocasión la cuota para la UE pasó de 29.500 toneladas en 2020/21 a 29.389 toneladas, dado que 111 fueron derivadas al Reino Unido luego de su salida del UE.

Para el actual periodo, Agricultura otorgó a las adjudicatarias Quickfood y Marfrig por un lado, y Frigorífico Alberdi y Carnes Pampeanas por el otro, el tratamiento de Grupo Económico a los fines de la determinación del tonelaje de Cuota Hilton correspondiente.

Para la categoría industria se seleccionaron 33 frigoríficos entre quienes se distribuyeron 24.983,056 toneladas.

La Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de La Patagonia, conocida como La Anónima y propiedad de la familia Braun, cuyo integrante Miguel Braun fue secretario de Comercio del Gobierno de Mauricio Macri, fue la principal beneficiada con 2.317,092 toneladas.

Le siguen Swift, con 2.100,786 toneladas; Friar, con 2.034,668; Quickfood, con 1.763,406; Gorina, con 1.668,362; Rioplatense, con 1.659,650; Carnes Pampeanas, con 1.398,815; Arrebeef, con 1.355,922; Compañía Bernal, con 1.263,631; Coto, con 1.189,351 y Ecocarnes, con 852,041.

La lista incluye a Logros, con 845,435 toneladas; Frimsa, con 811,949; Marfrig, con 781,606; Rafaela Alimentos, con 686,844; Azul Natural Beef, con 678,197; Black Bamboo, con 675,005; Forres Beltrán, con 570,775; Frigorífico Alberdi, con 382,404; Cattermeat, con 292,685; Santa Giulia, con 270,154; y General Pico, con 247,862 toneladas.

Cierran el registro de exportadores de Hilton once frigoríficos con cuotas que van de 50 a 217,874 toneladas.

Para la categoría de proyectos conjuntos se seleccionaron 28 asociaciones de criadores y pequeños y medianos establecimientos rurales dedicados a la cría de ganado, entre quienes se distribuyeron 2.682,703 toneladas.

Además, se completaron hasta su totalidad las 1.000 toneladas para cinco nuevas industrias que acceden al cupo por primera vez, y las 100 toneladas para otros cinco nuevos proyectos conjuntos, sumando a las provincias de Entre Ríos y Santiago del Estero.

Por otro lado, en la categoría Industria se han conformado dos fondos de libre disponibilidad con el fin de estimular la superación por parte de los beneficiarios y acceder a mayores volúmenes de exportación.

En este sentido, uno de los fondos corresponde a las provincias de la región pampeana, con el 40% del total, y el otro 60% para las provincias extrapampeanas y más alejadas de los puertos y centros de logística.

Con información de Télam