La soja y el maíz cotizaron estables en Rosario, en jornada en la que el trigo cayó US$ 5

Las cotizaciones de la soja y el maíz disponibles cerraron hoy sin cambios en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) con respecto al cierre de la semana previa, en una jornada con poco dinamismo y en la que el trigo retrocedió US$ 5 y se ubicó en los US$ 340 por tonelada.

La soja disponible y las fijaciones permanecieron en $ 60.000 por tonelada, sin variaciones respecto al cierre del viernes.

Durante la jornada no se registraron ofertas nominadas en divisa estadounidense.

En igual sentido, el maíz con descarga inmediata se mantuvo en US$ 240 por tonelada, mientras que la posición noviembre subió US$ 5 hasta los US$ 245 y diciembre permaneció en US$ 245.

Además, el segmento febrero-abril del 2023 finalizó sin modificaciones en US$ 255; mayo subió US$ 5 hasta los US$ 255; junio se sostuvo en los US$ 230, y julio se ubicó en US$ 215, también sin cambios.

Por su parte, el trigo con descarga hasta el 4 de noviembre se negoció a US$ 340 la tonelada, una merma de US$5 en relación con el viernes.

A su vez, el girasol con entrega disponible se mantuvo en los US$ 400, mientras que para el tramo diciembre-febrero 2023 permaneció en los US$ 450 por tonelada.

Por último, hoy reaparecieron los ofrecimientos por sorgo, y por la entrega entre marzo y julio del próximo año se ofrecieron US$ 220 por tonelada, mismo valor que el del miércoles de la semana pasada.

Con información de Télam