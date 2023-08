La soja y el maíz cerraron al alza en Chicago

La soja y el maíz cerraron registraron alzas en el mercado de Chicago debido a la falta de lluvias en zonas productoras de Estados Unidos, en una jornada en la que nuevas exportaciones ucranianas de trigo determinaron bajas en el precio del cereal.

El contrato de septiembre de la oleaginosa subió 0,14% (US$ 0,73) hasta los US$ 491,17 la tonelada, mientras que la posición noviembre avanzó 0,49% (US$ 2,39) para posicionarse al cierre de la jornada a US$ 488,69 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en la ausencia de lluvias sobre las principales regiones productoras estadounidenses y por exportaciones de la nueva cosecha de dicho país mayores a las previstas por el mercado, dijeron los especialistas de la corredora Granar.

No obstante, las mejoras se vieron limitadas por la aceleración de las ventas brasileñas, favorecidas por un real más barato frente al dólar.

El aceite de soja acompañó la suba del poroto, con una mejora del 1,48% (US4 21,83) hasta los US$ 1.493,83 la tonelada; mientras que la harina perdió 1,21% (US$ 5,40) y cerró a US$ 440,48 la tonelada.

El precio del maíz, en tanto, subió 0,74% (US$ 1,38) y se ubicó en US$ 186,21 la tonelada, debido a compras de oportunidad de los inversores tras las sucesivas bajas de las tres semanas precedentes.

"La ausencia de lluvias en zonas productoras de Estados Unidos todavía puede tener alguna incidencia sobre cultivos tardíos, en particular sobre zonas del centro-norte de las Grandes Planicies y del oeste y el norte del Medio Oeste, donde se concentran las zonas con mayor déficit de humedad", indicaron desde Granar.

Por último, el trigo retrocedió 1,38% (US$ 3,03) y concluyó la jornada a US$ 216,60 la toneladas, por la salida desde el puerto ucraniano de Odesa del primer buque por el "corredor humanitario temporal" sobre el Mar Negro dispuesto por la Armada de Ucrania y la celeridad de las exportaciones de Rusia, apuntaladas por existencias abundantes y por un rublo muy debilitado.

Con información de Télam