La soja cerró sin cambios en su precio a $100.000 la tonelada en Rosario

El precio de la soja disponible y para fijaciones de mercadería cerró sin cambios respecto de ayer a $100.000 la tonelada en el mercado físico de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en el marco del Programa de Incremento Exportador (PIE III), que establece un tipo de cambio diferencial de $300 por dólar para dicho complejo oleaginoso.

"Las propuestas de compra por parte de la industria se mantuvieron en línea con los valores de la jornada previa, en un mercado que se continúa concentrado en el segmento con entregas más próximas", indicaron los analistas de la BCR, en contexto de "discretos volúmenes comercializados".

Por el maíz con entrega inmediata se ofrecieron abiertamente US$ 225 la tonalda, US$ 5 por debajo de ayer, mientras que el tramo abril-mayo volvió a encontrarse en US$ 230 la tonlada.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Respecto al cereal de cosecha tardía, las ofertas para la entrega en junio nuevamente se ubicaron en US$ 215; julio, US$ 200; y agosto, US$ 195.

Por el trigo con entrega disponible, la oferta se encontró nuevamente en US$ 275 la tonelada, mismo valor para la entrega contractual de mercadería.

En cuanto a la próxima cosecha, las ofertas se ubicaron en US$ 235 para la entrega entre diciembre y enero del próximo año, sin implicar cambios entre jornadas.

Por último, el girasol cerró a US$ 300 y el sorgo a US$ 255.

Con información de Télam