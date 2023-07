La inflación de junio es un "buen dato" y evidencia una "escalera descendente", consideró Heller

El diputado nacional Carlos Heller consideró hoy que la suba de 6% de los precios al consumidor (IPC) en junio es un "buen dato" y evidencia una "escalera descendente" de la inflación, al tiempo que recalcó que "de las 12 divisiones que mide el Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos), en 10 hubo fuertes rebajas".

"El dato de junio es un buen dato, sin dejar de reconocer que sigue siendo un número altísimo de inflación", afirmó Heller en declaraciones a Radio La Red, y analizó: "Habíamos llegado a 8,4%, bajó a siete y pico y ahora está en 6%, con lo cual estamos, aparentemente, en una escalera descendente".

De todas formas, el legislador del Frente de Todos aclaró que "el objetivo no es inflación cero", y explicó que "el Presupuesto tenía 60 en total, es decir 4% todos los meses, por lo tanto, cuando uno dice 6%, no está tan lejos del nivel esperable de inflación mensual, de acuerdo a lo planteado en el Presupuesto".

Al mismo tiempo, recalcó que "de las 12 divisiones que mide el Indec, en 10 hubo fuertes rebajas, como verduras y frutas".

Heller explicó que "el índice es el conjunto de un montón de rubros, pero hay algunos particularmente importantes que tienen que ver con los consumos de los sectores de menores ingresos, como alimentos y bebidas no alcohólicas, que en el índice nacional arrojó 4,1%, pero en el AMBA, 3,6%; alimentos sin bebidas, 3,1%; y ropa, 3,6%".

"Entonces, ese 6%, que sigue siendo alto pero que marca una tendencia descendente, es mucho menor cuando hablamos de cómo le pega a los sectores de ingresos bajos", completó.

El también presidente del banco Credicoop señaló que "las políticas del Gobierno empiezan a dar resultado, aunque también hay que tener en cuenta todo el sabotaje que hay de la oposición y los medios de comunicación al decir que esto es ocasional".

Frente a ello, el diputado por el oficialismo sostuvo que "las políticas de llevar la inflación a cero son fuertemente recesivas, sumamente ajustadoras y todas contienen shocks necesarios para frenar los procesos inflacionarios, como, por ejemplo, generar una gran devaluación, bajar el gasto público a cero, todo eso que ellos vienen planteando, pero que tiene tremendas consecuencias sobre la vida de las familias, las pymes".

En esta línea, trajo a colación las propuestas de los precandidatos a presidente opositores Horacio Rodríguez Larreta (Juntos por el Cambio) y Javier Milei (La Libertad Avanza).

"Larreta ha dicho con todas las letras que en su gobierno el Banco Central (BCRA) va a ser absolutamente independiente y no va a poder emitir, cero emisión, pero hay que decirle a la gente que es la misma consigna de Milei cuando dice que va a dinamitar el BCRA: lo que buscan dinamitar es el rol del BCRA", analizó.

A lo cual, puntualizó: "La metáfora es renunciar a tener política monetaria, que pasó durante la convertibilidad".

Sumado a ello, continuó Heller, "Larreta dijo que va a eliminar las retenciones a las economías retenciones, bajarlas al resto de las producciones agropecuarias y bajar otra serie de impuestos, y al mismo tiempo generar déficit cero, lo que quiere decir que van a hacer un recorte brutal del gasto porque sino la cuenta no da".

En referencia a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aseguró que "están a full" y que los funcionarios del Ministerio de Economía viajarán a Washington, Estados Unidos, "cuando haya que cerrar o falten detalles".

En este sentido, destacó la "postura firme" del Gobierno respecto de las condiciones que, según él, son "las que están en juego".

"Acá no se está para recibir plata fresca, sino para recibir plata que ya pagamos en estos días y la que tenemos que pagar en los próximos meses, porque no se está tomando un nuevo crédito, sino créditos que el FMI no refinancia, pero que son las refinanciaciones del gobierno de Mauricio Macri", señaló.

Según Heller, "el Gobierno está negociando una refinanciación del crédito que tomó el gobierno de Macri y está ganando tiempo extendiendo las cuotas años porque cada vencimiento se refinancia a 10 años del plazo con cuatro años de gracia".

Con información de Télam