La Aduana denunció a importadora por sobrefacturación en tragamonedas

La Dirección General de Aduanas (DGA) denunció irregularidades y sobrefacturación del 80% en una importación de casi cien tragamonedas por parte de una empresa argentina que, según el organismo, buscaba “sacar divisas del país en forma indebida”, se informó hoy.

La DGA halló irregularidades en la importación de 96 máquinas tragamonedas realizada por la empresa Aristocrat Argentina PTY LIM, que según la Aduana, presentó documentación adulterada para su ingreso.

La denuncia presentada por el organismo ya se tramita en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°4, y la Aduana pretende una multa mínima de US$ 7.005.300

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

“La operación consistía en 96 máquinas ingresadas por un valor total de US$ 931.680”, precisaron desde la DGA, y explicaron que se comprobó que el valor real de la operación fue de apenas US$ 520.870, por lo que “la diferencia, US$ 410.810, supone una sobrefacturación de aproximadamente el 80%”.

Asimismo, detectaron que “en la exportación se había declarado la salida de 86 máquinas, en vez de las 96 registradas en la Argentina”.

Tanto la empresa exportadora estadounidense como la importadora argentina pertenecen a un mismo grupo económico, denominado Aristocrat Leisure Limited, con sede en Sídney, Australia, reportó la DGA.

Con información de Télam