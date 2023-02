Inversiones en satélites, medicina nuclear y minería, ejes de una visita de Cafiero a Turquía

El canciller Santiago Cafiero se reunió hoy en Turquía con su ministro de Relaciones Exteriores, Mevlüt Çavuşoğlu, con quien analizó el estado del vínculo bilateral y las oportunidades comerciales y de inversiones conjunta en satélites, medicina nuclear y minería, entre otros sectores.

Ambos ministros firmaron un protocolo de cooperación en ciencia y la tecnología, para que entidades de investigación, universidades, institutos de investigación y empresas industriales de Turquía y Argentina trabajen en forma conjunta.

En conferencia de prensa luego del encuentro, Cafiero destacó el trabajo de ambos países para la producción conjunta de satélites y destacó que en Argentina "hay oportunidades concretas para las empresas turcas, entre ellos, en el sector farmacéutico, en el sector energético, convencional y verde y también en la minería".

Vale recordar que en 2020 se creó la empresa "GSATCOM Space Technologies", que integran la argentina Invap y Turkish Aerospace, para el desarrollo de satélites de comunicaciones geoestacionarios de nueva generación.

“Así como trabajamos en conjunto para satélites, podemos trabajar conjuntamente para desarrollar plantas que generen isótopos para uso medicinal. La Argentina es un país pionero en el uso pacífico de la energía nuclear, con una historia de más de 70 años en la materia, y tiene un gran desarrollo de la medicina nuclear en la lucha contra el cáncer", aseguró Cafiero.

En 2022, el comercio bilateral entre Argentina y Turquía superó los US$ 1.180 millones (+38% interanual), con exportaciones por más de US$ 711 millones y un saldo comercial favorable en más de US$ 240 millones.

No obstante, existe un gran potencial de crecimiento, dado el tamaño de ambas economías y por ello la Cancillería Argentina trabajará en una hoja de ruta para detectar nuevas oportunidades comerciales y de inversión que puedan concretarse durante el corriente año.

Cafiero también se encontró con el ministro de Comercio, Mehmet Muş, para promocionar el comercio bilateral y las inversiones turcas en Argentina, en el marco del Consejo de Relaciones Económicas Exteriores (DEIK) de Turquía, que representa a la comunidad empresarial del país.

De hecho, durante el encuentro se acordó que una misión empresarial de este país visite la Argentina en julio próximo.

Cafiero hizo especial hincapié en que la Argentina quiere ser un proveedor confiable de energía, ante el incremento de la producción de petróleo y gas en Vaca Muerta, pero también por la disponibilidad de biodiésel y las inversiones anunciadas por YPF y Petronas para posicionar a la Argentina como un exportador de GNL.

El Canciller también destacó el potencial argentino en materia minera, en particular, con respecto al litio, cobre y tierras raras.

Por último, mantuvo un almuerzo de trabajo con autoridades del holding industrial Eczacıbaşı, que núclea 46 empresas de diversos rubros, para la cooperación en materia de minería, así como de provisión de radioisótopos y en particular radiofármacos.

Con información de Télam