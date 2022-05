Exportaciones argentinas podrían crecer 11,6% interanual y alcanzar los US$ 87.182 millones en 2022

Las exportaciones argentinas podrían crecer 11,6% interanual hasta los US$ 87.182 millones en 2022 gracias a los altos precios internacionales de los commodities agrícolas, indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

De concretarse esta proyección, los despachos nacionales crecerían US$ 9.090 millones respecto a 2021, cuando se embarcaron US$ 78.092 millones.

"Revalorizaciones en las exportaciones de maíz, soja y girasol de esta campaña llevan a un ajuste alcista del volumen exportable. Con este pronóstico consolidado, las exportaciones en 2022 se encaminan a crecer casi un 12% respecto al año 2021", explicó la BCR.

De esta manera, podría encadenarse el segundo año de crecimiento consecutivo de las exportaciones en valor, al pasar de US$ 54.884 millones en 2020 a US$ 78.092 millones el año pasado y a más de US$ 87.000 millones en estos doce meses.

De ese total, US$ 41.500 millones corresponden a despachos de las principales cadenas granarias como la de soja, maíz, trigo, cebada, girasol y sorgo y significaría un salto del US$ 3.450 millones respecto a 2021, mientras que los restantes US$ 45.682 millones pertenecen al resto de los sectores de la economía argentina.

Al compás del incremento de los valores exportables, detalló la BCR, durante los primeros tres meses del año los principales complejos agro despacharon casi 23,5 millones de toneladas, un volumen que se encuentra un 14% por encima del tonelaje exportado en el mismo período del año pasado.

No obstante, el informe marcó que "las alzas en los precios internacionales de una gran variedad de commodities también alcanzaron a varios productos que la Argentina importa, por lo que en el primer trimestre del año, los precios de exportación crecieron casi un 26%, mientras los precios de las importaciones mostraron un alza superior, alcanzando el 39%".

Así, a marzo del 2022, el efecto de la variación de los precios internacionales a precios constantes redundó en alzas de valor por US$ 5.995 millones en las exportaciones y US$ 6.219 en las importaciones.

Por consiguiente, el último dato de variación de los precios internacionales sobre la balanza comercial muestra un saldo negativo de US$ 229 millones, lo cual "comienza a preocupar en un contexto de superávit comercial decreciente, con el menor nivel en 5 años, tanto mensual como acumulado".

Con información de Télam