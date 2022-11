En 2023 la exportación incremental de autos y autopartes no pagará retenciones, anunció Massa

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció hoy la extensión en 2023 de la reducción en las alícuotas de derechos de exportación para el sector automotriz, mecanismo por el cual las empresas que aumentan sus exportaciones pagan 0% de retenciones por las ventas incrementales al exterior.

"En 2023 todo el incremental de exportación del sector automotor y autopartista no va a pagar retenciones, vamos a bajar los impuestos al crecimiento de las exportaciones argentinas", anunció Massa en un acto realizado en la planta de la empresa Peugeot en la localidad bonaerense de El Palomar con motivo de la fabricación de la unidad 100.000 del modelo 208.

"Creemos que la salida de la Argentina para acumular reservas y mejorar nuestro superávit comercial está en que le vendamos eso que mejor sabemos hacer los argentinos, que es el trabajo argentino al mundo", remarcó Massa, junto al secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren.

Sin mencionar a los funcionarios del gobierno anterior, el ministro sostuvo que "planteaban que en realidad las terminales y la cadena de valor no eran competitivas y que, por lo tanto, teníamos que tener libre importación de vehículos y además, no darle incentivos a la producción y a la exportación de autos nacionales".

En otro orden, el titular del Palacio de Hacienda se comprometió a que "la punta abandonada de Campo de Mayo se transforme en un parque industrial" e instó a trabajar en una complementación entre la planta de Peugeot y el ferrocarril, que podría ser utilizado para el transporte de las unidades producidas por su proximidad.

Por su parte, De Mendiguren afirmó que “este sector es un ejemplo del modelo de desarrollo que estamos construyendo; hace tres años este sector tenía muchas dificultades y lo que se hizo fue armar un plan estratégico de crecimiento entre empresarios, trabajadores y Estado".

"Las cifras de producción y exportación son contundentes. Hoy la industria automotriz argentina presenta los mayores niveles de producción desde 2014 y lleva 27 meses seguidos de creación de empleo. Es un logro de toda la cadena de valor con apoyo de las políticas públicas", resaltó.

De Mendiguren recordó que al asumir Massa, era "imperioso establecer un ordenamiento fiscal y macroeconómico; hace noventa días, ¿Quién de nosotros podía fijar un precio?", preguntó a sus colegas industriales, pero advirtió que "la estabilidad no es un fin en sí mismo, es la plataforma para el crecimiento".

En ese sentido, señaló que se está ganando "tiempo" para emprender el verdadero desafío que significa "cambiar la matriz productiva de la Argentina" y, luego de asegurar que "ningún sector industrial terminó en 2019 mejor que en 2015", volvió a plantearles a los industriales si "después de una etapa en la que se vio el mayor rescate del Estado al sector privado (en los inicios de la pandemia) alguien puede creer que los vamos a abandonar".

Del encuentro participaron el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli; la subsecretaria de Industria, Priscilia Makari; el subsecretario de la Pequeña y Mediana Empresa, Tomás Canosa; el director institucional de Stellantis, Rodrigo Pérez Graziano; y el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán.

Pérez Graziano destacó la labor conjunta con los trabajadores, el acompañamiento de la cadena de valor al resaltar el rol de los proveedores y de las políticas públicas para la planificación de la producción y las exportaciones para el buen desempeño de la compañía.

En su exposición, dirigiéndose a Pérez Graziano, Massa destacó que el modelo presentado "hoy está en el 42% de integración nacional" pero que espera que "termine 2024 con 50%, porque queremos más trabajo argentino en los autos que exportamos".

"Es la demostración de que si nos proponemos y alineamos los incentivos, los argentinos somos capaces de llevar adelante cualquier epopeya que tenga ver con la producción y el trabajo", enfatizó.

Al respecto, subrayó que "para eso es importante que además de ser competitivos, de poner el esfuerzo de nuestros trabajadores, de invertir las compañías y poner talento y creatividad, el Estado también promueva, que intervenga promoviendo y desarrollando el sector".

"Si el Estado no pone, si no ayuda, no alcanza", sintetizó.

Al referirse a la necesidad de aumentar las exportaciones, Massa tuvo palabras de elogio al embajador en Brasil, Daniel Scioli, presente en el acto: "Necesitamos muchos Scioli, que cuando van a otro país abran los mercados para que vendamos muchos productos argentinos al mundo".

En representación de la UOM, Furlán ponderó que Massa "tomó una papa caliente" al asumir al frente del Palacio de Hacienda y avizoró que "a pesar de las dificultades, la Argentina se encamina definitivamente a ser un país normal".

La industria automotriz creció 27,8% en octubre, respecto al mismo mes de 2021, el mayor nivel de producción desde 2014 y, en lo que va del año, supera los valores de 2015.

La utilización de la capacidad instalada supera 65% (10,6 puntos porcentuales más respecto de septiembre de 2021) y está en los mayores niveles desde por lo menos 2016.

Las unidades exportadas en octubre superaron 44% a las del mismo periodo en 2021 y 93% a las registradas en igual período de 2019; la exportación de autos se encuentra en máximos desde 2014 y las de utilitarios presentan récord histórico para el periodo de enero a septiembre.

Por otra parte, la Argentina lidera el ranking de crecimiento del sector automotriz con un incremento de 30% en el período enero-septiembre de este año, respecto a 2019 (prepandemia), superior al de Estados Unidos (+0,2%), Alemania (-22,3%) y Japón (-20,7%), y de socios comerciales como Chile (+17%) y Brasil (-13,2%).

En materia de inversiones, entre enero y octubre de este año, las empresas de la actividad automotriz y de autopartes realizaron anuncios por US$ 280 millones.

Este desempeño de la industria también impacta en la creación de empleo, lleva 27 meses consecutivos generando nuevos puestos; supera los 85 mil trabajadores registrados vinculados al sector automotriz-autopartista.

Con información de Télam