El secretario de Energía aseguró que existe un círculo virtuoso de la producción de gas y petróleo

El secretario de Energía, Darío Martínez, aseguró hoy que la Argentina está ingresando en un "círculo virtuoso" de producción de gas y petróleo, a la vez que estimó que en el "segundo semestre del año que viene" se reactivará la puesta en funcionamiento del oleoducto Trasandino (Otasa), que tiene una extensión de 428 kilómetros.

"La política energética que hemos implementado viene dando excelentes resultados. De hecho ya ingresamos en un círculo virtuoso en cuanto a la producción de gas y petróleo, a la vez que estamos avanzando con Chile para poner en funcionamiento el oleoducto en el segundo semestre del año que viene o primeros días del 2023", indicó Martínez en declaraciones a la emisora LU5 Neuquén.

El oleoducto al que hace referencia Martínez tiene una extensión de 428 kilómetros y vinculará a la zona de Puesto Hernández, en el norte de Neuquén, con la localidad chilena de Concepción.

El funcionario resaltó que todos los actores que integran el sector hidrocarburífero están "haciendo las cosas bien", tanto desde el sector privado cómo del público más el aporte de los sindicatos.

De hecho, reiteró que la previsión de inversiones para el 2022 se encuentra en el orden de los "8.700 millones de dólares la segunda más alta de los últimos 20 años después del 2015".

"Esto significa que habrá actividad, trabajo, desarrollo y regalías para las provincias, con lo cual tenemos que seguir trabajando mirando el más allá, con obras de infraestructura vinculadas con oleoductos y gasoductos", explicó el funcionario.

En cuanto a la redacción del artículo 90 del proyecto de Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas, que marca los alcances de la autoridad de aplicación, dejó en claro la "propiedad del recurso es de las provincias".

"Más allá de las interpretaciones, no hay intención del gobierno de afectar facultades y vamos a redactarlo con claridad en función de las distintas interpretaciones, dejando en claro que la propiedad del recurso es de las provincias", subrayó el secretario de Energía.

El proyecto de ley de Promoción de Inversiones está a la espera del debate en la Cámara de Senadores y con excepción de lo acontecido en 2015, permitiría el mayor nivel de inversión de las últimas dos décadas.

Más allá de los compromisos de inversión del sector privado, Martínez también anunció ayer en un almuerzo por el Día del Petróleo, que en breve se firmará el decreto que habilitará a la empresa Integración Energética Argentina (Ieasa) a convocar a las licitaciones correspondientes para la construcción de la primera etapa del gasoducto Néstor Kirchner, que se extenderá desde Tratayén en la cuenca Neuquina hasta la localidad de Saliquelló, en la provincia de Buenos Aires.

La obra es parte del programa de gasoductos Transport.Ar que permitirá evacuar desde Vaca Muerta 44 millones de m3 día adicionales hasta los centros de consumo y las centrales térmicas, con un costo aproximado de US$ 3.471 millones, que, a los precios actuales, permitirá ahorro anual de divisas por US$ 2.690 millones y un ahorro fiscal anual de US$ 1.946 millones.

Con información de Télam