El saldo comercial con Brasil en enero fue deficitario para la Argentina tras dos meses de superávit

El saldo comercial bilateral con Brasil volvió a ser deficitario para la Argentina en enero, tras un noviembre y diciembre "excepcionales" -en los que se alcanzó un superávit de US$ 60 millones-, según un informe elaborado por la consultora Abeceb.

El déficit comercial con Brasil fue de US$ 233 millones en enero, 56,5% superior a igual mes de 2022, cuando el rojo fue de US$ 149 millones.

Este déficit fue consecuencia de importaciones desde Brasil por US$ 1.056 millones y exportaciones hacia ese país por US$ 823 millones.

En enero, las importaciones crecieron 11,7% interanual -tras caer 14,1% en diciembre- y alcanzaron los US$ 1.056 millones en enero, con todos los productos de mayor participación en el comercio bilateral con guarismos positivos -por encima del crecimiento de las importaciones totales hacia Brasil-.

La importación de “Partes y accesorios para vehículos automotores” creció 38,6% y la de “Vehículos de pasajeros”, 13,9%. Ambos bienes explicaron casi 20% del comercio bilateral de enero -y también fueron los principales productos de importación desde Brasil en 2022-.

La compra de “Tubos, secciones huecas y accesorios para tubos, de hierro o acero” pasó de US$ 0,9 millones en enero de 2022 a US$ 73,9 millones el mes pasado año.

El podio lo completan “Aceites combustibles de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos)”, cuya importación creció hasta US$ 56,1 millones (desde los US$ 5,3 millones de enero de 2022-; y “Mineral de hierro y concentrados”, el tercer producto más importado desde Brasil en 2022, que creció 111,7%.

En tanto, las exportaciones argentinas hacia Brasil alcanzaron los US$ 823 millones, con un crecimiento de 3,4% en enero, con lo que lograron cortar una racha de tres meses consecutivos de caídas interanuales (en el último trimestre de 2022 cayeron 11%, con una contracción de 20,5% en diciembre).

Al igual que en las importaciones, casi todos los productos de mayor participación en el comercio bilateral mostraron guarismos positivos, en general por encima del comportamiento de la media.

La exportación de “Vehículos a motor para el transporte de mercancías y usos especiales” aumentó 25,8% y la de “Vehículos de pasajeros”, 12,7%. En este caso ambos rubros explicaron casi 25% de los envíos totales hacia Brasil en enero (en 2022, explicaron poco más de un 1/3 de las exportaciones totales hacia el país vecino).

Por su parte, las exportaciones de “Cebada, sin moler” y “Propano y butano licuados” mostraron incrementos interanuales por encima de 500% por la baja base de comparación: en el primer caso se exportó US$ 50,3 millones (vs. US$ 7 millones en enero de 2022) y en el segundo US$ 38,4 millones (vs. 6 millones).

El único de los productos de mayor participación en el total cuya exportación se contrajo en términos anuales fue “Trigo y centeno, sin moler”, que cayó 2,9% en relación con enero de 2022 por la menor producción nacional como consecuencia de las sequías y heladas.

La asunción de Lula da Silva en Brasil y su reciente visita oficial a la Argentina incrementaron las expectativas sobre una profundización de la relación bilateral en 2023.

De lo anunciado, lo más concreto fue la ampliación de la línea de crédito para el financiamiento de importaciones a 366 días a través del Banco Nación y el Banco do Brasil, que facilitaría las importaciones desde el país vecino y aliviaría un poco la demanda de dólares en el MULC, con impacto positivo en las reservas del BCRA.

Con información de Télam