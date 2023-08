El precio del maíz cerró sin cambios a $61.000 la tonelada en Rosario

El maíz volvió a concentrar hoy el grueso de los negocios en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), aunque detuvo su tendencia alcista y cerró en $61.000 la tonelada, tanto en el segmento disponible como para las fijaciones.

Por su parte, la entrega contractual alcanzó los $63.000 la tonelada, lo cual resultó en una suba de $2.000 entre jornadas.

Luego, la entrega de mercadería entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre como la posición full octubre ascendieron hasta también alcanzar los $ 63.000.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Por maíz de la cosecha 2023/24, la descarga entre febrero y mayo del año próximo arribó a valores de US$ 175 la tonelada.

Finalmente, por el cereal de cosecha tardía los precios propuestos se mantuvieron estables en US$ 165 la tonelada para las entregas en junio y julio de 2024.

En lo que respecta al trigo, las ofertas tanto para la entrega inmediata como contractual se mantuvieron en US$ 240 la tonelada.

Luego, el tramo diciembre-enero de 2024 se situó en los US$ 230/t, lo que resultó en una suba de US$ 5 y US$ 3 respectivamente para dichas posiciones.

Por el girasol disponible se registraron ofertas que alcanzaron los $ 110.000 la tonelada y sin descartarse la posibilidad de mejoras, mientras que la entrega entre diciembre y enero del año próximo se sostuvo en valores de US$ 300 la tonelada.

Por último, no hubo ofertas abiertas por soja, cebada, ni sorgo.

Con información de Télam