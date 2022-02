El precio de la soja saltó US$ 14 en Chicago y alcanzó su precio más alto en siete meses

La soja encadenó su sexta suba consecutiva en el mercado de Chicago y alcanzó su mayor valor en siete meses, debido a las dudas del mercados respecto a la cosecha sudamericana, mientras que los cereales también concluyeron la jornada al alza.

El contrato de marzo de la oleaginosa ganó 2,55% (US$ 13,96) hasta los US$ 561,57 la tonelada, a la vez que el de mayo lo hizo por 2,61% (US$ 14,33) para concluir la jornada en US$ 563,68 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en las preocupaciones del mercado respecto a la producción sudamericana del poroto, puntualmente en la brasileña, de la que se espera sea menor a la estipulada en un comienzo, indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Así, las consultora estadounidense StoneX recortó sus previsiones a 126,5 millones de toneladas, de las 134 millones previstas en sus proyección previas.

Esta nueva estimación se ubicó por debajo de las realizadas por las consultoras AgRural y AgResource, las cuales calcularon una cosecha de 130 millones de toneladas.

"Esta caída en la producción brasileña decantaría en una mayor demanda de exportación para la oleaginosa estadounidense, lo cual impulsa a los precios", sostuvo la BCR.

Sus subproductos también culminaron al alza la jornada, con un salto del 4,08% (US$ 18,85) en la harina hasta los US$ 480,60 la tonelada, mientras que el aceite avanzó 1,55% (US$ 22,27) para posicionarse en US$ 1.451,28 la tonelada.

Por su parte, el maíz ganó 1,40% (US$ 3,44) y cerró a US$ 249,90 la tonelada, debido a la suba en la soja, pero también debido a la crisis entre Ucrania y Rusia, ya que el primero es uno de los principales exportadores del grano amarillo a nivel mundial.

Por último, el trigo mejoró 1,02% (US$ 2,85) y se ubicó en US$ 282,53 la tonelada, por el conflicto antes mencionado y por las compras de oportunidad realizadas por los fondos de inversión tras las bajas de ayer.

Con información de Télam