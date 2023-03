El precio de la soja cayó casi US$ 5 en Chicago

La soja finalizó la jornada a la baja en el mercado de Chicago debido al ingreso de la cosecha récord brasileña en el circuito comercial en detrimento del grano estadounidense, mientras que el trigo y el maíz marcaron alzas.

El contrato de marzo de la oleaginosa cayó 0,85% (US$ 4,78) hasta los US$ 551,16 la tonelada, a la vez que la posición mayo bajó 1,04% (US$ 5,78) para posicionarse en US$ 547,94 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en el ingreso de la oferta récord de Brasil y la falta de nuevas compras chinas de mercadería estadounidense, indicó la corredora Granar.

No obstante, la crisis productiva en Argentina a causa de la sequía y la ola de calor.

Los subproductos de la soja acompañaron al poroto, con una baja del 1,32% (US$ 16,53) en el aceite hasta los US$ 1.231,48 la tonelada, mientras que la harina perdió 1,32% (US$ 7,28)para posicionarse en US$ 542,55 la tonelada.

Por su parte, el maíz subió en su posición más cercana 0,04% (US$ 0,10) y cerró a US$ 245,85 la tonelada, aunque el resto de los contratos reportaron caídas.

El avance la cosecha brasileña, mayores stocks finales en Estados Unidos a los esperados y la posibilidad de que se extienda el acuerdo entre Rusia y Ucrania para mantener el corredor seguro de granos en el Mar Negro debilitaron las cotizaciones más alejadas.

Por último, el trigo subió 0,82% (US$ 2,02) y se ubicó al finalizar la jornada a US$ 247,01 la tonelada, debido a un repunte técnico en el mercado, tras varias sesiones consecutivas donde los fondos especulativos se desprendieron de muchos contratos.

Además, "el mercado sigue expectante por las negociaciones para prolongar más allá del 18 del actual el acuerdo que mantiene un corredor seguro para las exportaciones agrícolas de Ucrania a través del Mar Negro", indicaron los especialistas de Granar.

Con información de Télam