El índice S&P Merval retrocedió 4,38% y los ADR´s cayeron hasta 9%

El índice S&P Merval retrocedió hoy 4,38%, en línea con la fuerte caída que mostraron todos los mercados de referencia arrastrados por la mala performance de Wall Street, con lo que acumuló en la semana una baja de 1,93%.

Así, las bajas de las acciones que conforman el panel líder en la plaza porteña fueron hoy encabezadas por YPF (-10,28%); BBVA Argentina (-7,46%); Transportadora de Gas del Sur (-6,97%); Cresud (-6,14%); y Telecom Argentina (-6,10%).

Las ganancias, por su parte, correspondieron a Aluar (0,92%); Grupo Financiero Valores (0,62%); y Ternium (0,46%).

En el NYSE, los papeles de compañías argentinas terminaron la sesión con mayoría de resultados en rojo, entre los que se destacaron YPF (-9%); Tenaris (-8,4%); BBVA Argentina (-7,5%); Telecom Argentina (-6,8%); y Corporación América (-6,3%).

En el segmento de renta fija, los bonos en dólares finalizaron con caídas de 90 centavos promedio en toda la curva y en la semana cedieron 7%.

Los títulos en pesos con ajuste CER bajaron 0,2% promedio, pero en la semana acumularon ganancias de 1,7% promedio.

En este marco, el riesgo país avanzó 3,9% para quedar en 2.528 puntos básicos.

En el mercado de divisas, la cotización del dólar oficial cerró hoy en $ 152,24 en promedio, con un incremento de 60 centavos respecto de ayer, en tanto que a lo largo de la semana acumuló un incremento de $2,07, equivalente a una suba de 1,37% respecto al viernes pasado.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) cerró con cambios, a $ 312,23, y el MEP finalizó sin variaciones, en $ 302,96.

En tanto, en el segmento informal, el denominado dólar "blue" avanzó dos pesos, a $ 287 por unidad, con lo que en los últimos cinco días sumó 10 pesos.

En el mercado mayorista, la cotización de la divisa estadounidense marcó una suba de 32 centavos respecto a su último cierre, en $145,44, mientras que en la semana acumuló un aumento de $1,92 (1,33%).

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País-, marcó un promedio de $ 197,91 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de un 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $ 251,20.

En tanto, el dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota del 45%- se ubicó en $ 266,42.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 667 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 106 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 522 millones.

Con información de Télam