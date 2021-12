El BCRA sumó su tercera rueda consecutiva sin ventas en el mercado cambiario

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) cerró hoy su participación en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) con una postura compradora por unos US$ 10 millones e hilvanó su tercera rueda consecutiva sin ventas de reservas para sostener la demanda de dólares de importadores que precisan adquirir bienes intermedios o de capital para la producción local.

La autoridad monetaria suma así unos US$ 15 millones a sus reservas en lo que va de la semana, luego de cerrar con saldo neutro ayer y con una compra neta de US$ 5 millones el lunes, según fuentes de mercado.

De todas formas, en lo que va de diciembre el Banco Central tuvo que vender cerca de US$ 315 millones para abastecer la demanda del mercado, en una época del año donde recién empiezan a llegar los dólares provenientes de la cosecha fina de trigo pero que, usualmente, no son suficientes para evitar la intervención oficial.

En la jornada de hoy el dólar mayorista cerró a $ 101,62/101.82 por unidad, cuatro centavos arriba del cierre de ayer, mientras que en el segmento minorista el dólar en el Banco Nación se mantuvo en $106,75.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 395,96 millones, mientras que en los futuros del MAE se cerraron contratos por US$ 31 millones y en el Rofex por US$ 239 millones.

Con información de Télam