El Banco Central compró US$ 33 millones, el registro más alto desde el 13 de enero pasado

(Agrega información sobre el cierre del dólar)

El Banco Central finalizó la jornada de hoy con compras por 33 millones de dólares, el monto más elevado desde el 13 de enero pasado.

De esta forma, la autoridad monetaria adquirió divisas en tres de las últimas cuatro jornadas cambiarias.

No obstante, la semana pasada el BCRA finalizó con un saldo negativo de US$21 millones y en lo que va de febrero acumula un rojo de US$891 millones.

En enero, la autoridad monetaria registró en total ventas por US$190 millones.

En lo que respecta al mercado de divisas, el dólar minorista cerró hoy a $204,12 promedio, con un incremento de $1,25 respecto al último registro de la semana pasada.

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) desciende 0,3% hasta los $365,87 y el MEP baja 0,4% hasta los $355,27, en el tramo final de la jornada.

En tanto, en el mercado informal, el denominado dólar "blue" se negocia a $377 por unidad, un recorte de $2 respecto al viernes.

En el mercado mayorista, la divisa estadounidense subió $1,13 en comparación con su cierre precedente, y finalizó en $196,81.

El ajuste del tipo de cambio -tanto minorista como mayorista- suele compensar en cada primera rueda semanal los días sin actividad por el fin de semana, lo que supone incrementos superiores al resto de las jornadas.

Asimismo, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País- promedió $265,36 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, el valor fue de $336,80.

El dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubicó en $357,21, mientras que para compras superiores a US$ 300 -que posee un impuesto adicional de 25%-, se posicionó en $408,24.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 335,741 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 30 millones y en el mercado de futuros Rofex por US$ 1.994 millones.

Con información de Télam