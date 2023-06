Denuncian a pesquera marplatense por subfacturar exportaciones de merluza a Brasil

La Dirección General de Aduanas (DGA) denunció a una pesquera marplatense luego de que agentes especializados del organismo detectaran que había subfacturado en un 30% exportaciones de 719.797 kilogramos de merluza a Brasil, entre enero de 2021 y diciembre de 2022.

La investigación realizada por el organismo constató que la firma Fishing Ground MDQ S.R.L. apeló a "triangulaciones indebidas para ahuecar la base imponible de la operatoria y faltar a la debida liquidación de divisas en nuestro país", señaló hoy la DGA en un comunicado.

Al respecto, detalló que, mientras la empresa documentó 30 exportaciones de merluza congelada por US$ 2.058.431,75 en la Argentina, las importaciones en Brasil fueron registradas a un valor de US$ 2.686.667,88 y "de esa manera, US$ 628.236,13 no ingresaron a nuestro país".

Asimismo, mediante intercambios de información aduanera, el organismo que dirige Guillermo Michel descubrió que la firma exportadora trianguló las exportaciones a Brasil a través de intermediarios radicados en Estados Unidos y Uruguay.

"La pesquera simuló ventas a los intermediarios, pero la mercadería viajó en forma directa a Brasil", remarcó la Aduana, que también precisó que "estas terceras firmas emitieron otras facturas al importador brasileño por un valor 30% mayor al declarado en Argentina".

Ante ello, la DGA solicitó explicaciones al exportador, pero "la información presentada por éste no logró justificar el accionar llevado", indicó.

"Tampoco se observa ningún valor agregado tangible aportado por los intermediarios para justificar los márgenes de refacturación", aseguró.

En consecuencia, la DGA denunció a la pesquera por declaración inexacta y puntualizó que "el procedimiento contencioso se centra en 30 permisos de embarque, por transgresión al artículo 954 del Código Aduanero (incisos A y C)", por lo que se pretende una multa mínima de US$ 607.993,45.

Con información de Télam