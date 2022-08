De Mendiguren convocó a empresarios pymes a "defender la política industrial"

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, convocó hoy a las pequeñas y medianas empresas a “defender esta política industrial que sigue mostrando resultados en el nivel de actividad”, y destacó la necesidad de tener una mirada en el corto y largo plazo para promover el cambio de la matriz productiva que permita proyectar el crecimiento.

El secretario participó de los encuentros por el Día del Empresario Nacional realizados por la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC) y por la Confederación General Empresaria (CGERA), informó esa cartera a través de un comunicado.

“Estamos en una etapa de estabilización frente a la falta de dólares y ordenamiento de la cuestión fiscal. Vamos a salir preservando el poder adquisitivo del salario”, sostuvo Mendiguren.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

“Hoy tenemos problemas, pero lo que no podemos es poner en riesgo la producción, que eso nos lleve a una crisis, y que de esa crisis vuelva la valorización financiera a tomar la conducción de la Argentina”, explicó.

El secretario de Industria explicó: “Pensemos qué hubiese pasado en la pandemia con la administración anterior. Nosotros como PyMEs acudimos al mayor rescate que se tenga memoria del sector público gracias a una clara política de alianza con la producción’”.

Ante más de 200 industriales, resaltó las distintas medidas llevadas adelante por el Gobierno Nacional: “Tenemos que defender esta política industrial que nos va a dar la posibilidad de pelear desde adentro. Necesitamos tener una mirada en el corto y en el largo plazo".

"Sortear ahora la escasez de divisas sosteniendo la actividad industrial, y proyectar el crecimiento a futuro, promoviendo el cambio de la matriz productiva. Y como sucedió en la pandemia, este Gobierno no le va a soltar la mano a las fuerzas productivas, ni a los empresarios, ni a las PyMEs, ni a los trabajadores”, agregó el ex presidente de la Unión Industrial Argentina y ex Diputado nacional.

Previamente, Mendiguren se reunió con el presidente de Industriales PyMEs Argentinos (IPA), Daniel Rosato, y representantes de la institución, donde empresarios y empresarias abordaron la necesidad de conformar una mesa industrial PyME.

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo estuvo acompañado en los encuentros por el subsecretario PyME, Tomás Canosa, y la subsecretaria de Desarrollo Emprendedor, Natalia Del Cogliano

Con información de Télam