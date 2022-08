Coordinación e incentivos para la inversión, claves para una mayor integración en la Celac

La integración de los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) solo será posible si sus gobiernos y los organismos multilaterales que componen trabajan más intensamente sobre la coordinación de programas conjuntos y la generación de incentivos para la inversión del sector privado.

Ambas son las claves en las que, según coincidió hoy el último panel de expositores en el encuentro de líderes de la Celac que impulsó por la presidencia pro témpore de la Argentina, deberían avanzar los países para resolver los desafíos de la integración regional frente a un sistema internacional en transformación y sin liderazgos fuertes.

El encuentro, que estuvo moderado por Gustavo Martínez Pandiani, subsecretario de Asuntos de América Latina y el Caribe de la Cancillería Argentina, sirvió para debatir sobre la incertidumbre de un sistema internacional en transformación, con un nuevo rol de las potencias globales y regionales; así como sobre la integración y aporte de las organizaciones de la sociedad civil al fortalecimiento de la integración regional.

"La política industrial es la mejor política de integración para la economía. No alcanzaremos una integración sin producción a escala. Si no tenemos más productividad, inversión y escala, la región no podrá desarrollarse", señaló Mario Cimoli, economista argentino y Secretario Ejecutivo Interino de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal.

Para Cimoli, "el costo de la desintegración es enorme" y puso como ejemplo como Europa y Estados Unidos están llevando adelante grandes programas de inversión para la reconversión de formas de producción de energía y tecnología que preparen la infraestructura de las próximas décadas.

"Tenemos que hablar menos de comercio y más de política industrial, y de coordinación pública y privada para impulsar la inversión. Para ello es necesario voluntad política. Tenemos que diseñar los incentivos para que esta integración ocurra", afirmó.

Por su parte, Christian Asinelli, vicepresidente del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), dijo que organizaciones de este tipo pueden "ser la herramienta para diseñar e implementar programas específicos para la integración" tales como nuevas rutas, trabajos en fronteras y otros que aporten a la cadena de valor

"Esto es hecho solo con voluntad política y eso es lo que hace la Celac, con todos los países de la región, para que todos puedan tener un espacio. La coordinación es en lo que tenemos que trabajar los organismos multilaterales. Necesitamos crear estos espacios entre nosotros y con los países", añadió.

Para Juan Tokatlian, profesor plenario de la Universidad Di Tella, el verdadero debate deberá partir "no del consenso, sino del disenso que nos puede llevar a una convergencia" en la que la Celac "debería ayudar para evaluar los costos de la desintegración" que lleva a que "nuestro regionalismo esté hoy fragmentado".

"Tenemos que ver qué nivel de desintegración tenemos primero para, después, crear las condiciones que hipotéticamente nos llevarán a la integración en el largo plazo", señaló.

Por último, el director de la Casa Patria Grande, Matías Capeluto, destacó los altos niveles de desempleo y de marginalidad que enfrentan las nuevas generaciones, "que han sido muy afectadas por la pandemia".

"Hay una insatisfacción entre los jóvenes con la democracia. Vemos a la juventud sufriendo la recuperación de la pospandemia. Por eso tenemos que repensar como los estados van a trabajar juntos para cambios más ambiciosos", señaló.

En ese sentido, dijo que "la Celac puede ser la entidad que lleve adelante este tipo de iniciativas para coordinar y organizar la integración de programas educativos".

"Tenemos que reconfigurar la épica y la estética de la integración regional, y pensar que de todos los problemas comunes que tenemos, las soluciones también van a ser en conjunto", concluyó.

