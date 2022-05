Con ingresos por US$ 3.400 millones, las exportaciones de trigo consolidan su récord

Las exportaciones de trigo alcanzaron a la fecha un monto récord de US$ 3.400 millones, lo que consolida su camino a concretar una campaña histórica para el cereal, tanto en monto como en volumen, indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

El informe de la entidad bursátil destacó que desde el inicio de cosecha en diciembre pasado hasta finales de abril las exportaciones de trigo totalizaron 11,8 millones de toneladas, por lo que "se consolida el récord histórico exportador", al tiempo que el tonelaje exportado asciende a una cifra equivalente a algo más del 81% del volumen de equilibrio establecido.

De esta manera, a la fecha los ingresos por los embarques del cereal se posicionaron en US$ 3.407 millones, US$ 1.955 millones más que lo registrado en el mismo período de 2021 y casi US$ 1.500 millones por encima de lo conseguido en el ciclo 2019/20, último récord de la cadena.

Si bien hoy los valores internacionales de dicho commodity se ubica en precios elevados históricamente, la BCR consideró que "este récord exportador no se explica ni en una quinta parte por el alza de precios internacionales".

"Comparando la campaña actual con el año comercial 2020/21, los volúmenes exportados crecieron más de un 90%, mientras los precios promedio FOB de exportación muestran hasta ahora un alza del 23%. Consecuentemente, el récord exportador en dólares se explica en casi un 83% por la robusta cosecha triguera y apenas en un 17% por el alza de los precios de exportación del trigo", explicó el informe.

Del lado del abastecimiento interno, según datos oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, en lo que va de la campaña comercial en curso (diciembre 2021-marzo 2022) se molieron 1,88 millones de toneladas de trigo, unas 80.000 toneladas por encima del mismo período del año anterior y levemente superior, también, al promedio de los últimos 5 años.

Respecto a las exportaciones de la campaña 2022/23, que todavía no se sembró, ya se declararon ventas por 8 millones de toneladas, máximo registro histórico para esta altura del año.

Con este nivel de comercialización hacia el exterior, quedan cerca de dos millones de toneladas para completar el volumen de equilibrio de 10 millones de toneladas establecido por la cartera agropecuaria.

Con información de Télam