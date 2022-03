Comercio Interior avanza con medidas para desacoplar y estabilizar precios de alimentos

(Por Natalia González) La Secretaría de Comercio Interior avanza en medidas destinadas a desacoplar los precios locales de los internacionales, tras la puesta en marcha del fideicomiso de trigo para volcar al mercado doméstico 800.000 toneladas de este cereal.

El organismo que conduce Roberto Feletti apunta a estabilizar el precio de la bolsa de harina para la producción de pan, y poner en marcha un fondo de estabilización de papa, cebolla y tomate, en conjunto con el Mercado Central.

En declaraciones radiales, Feletti dijo que "hay que acelerar medidas de desacople entre el precio interno y el internacional, una que ya pusimos en la cancha es el fideicomiso para asegurar el precio de la harina triple cero de kilo y el paquete de fideos de medio kilo en Precios Cuidados para que el precio no se dispare".

El fideicomiso de trigo contempla volcar al mercado doméstico 800.000 toneladas, ante la necesidad de proteger el mercado interno, permitir generar certidumbre y eliminar la volatilidad de los precios de la harina y el trigo.

Los productos incluidos en el fideicomiso se comercializarán en el marco del programa +Precios Cuidados, y el entendimiento tendrá vigencia hasta el 31 de enero de 2024.

Impulsado por la guerra entre Rusia-Ucrania, el trigo continua en alza en el Mercado de Chicago (Estados Unidos), y se puso a tiro de alcanzar los US$ 500 por tonelada como consecuencia de la escasez en la producción y el abastecimiento del cereal que genera la invasión rusa en Ucrania.

El secretario aclaró que "no alcanza que haya cantidad sino que si el precio en el mercado interno se quiere ofertar al precio en el mercado internacional, obviamente vamos a pagar las galletitas a precio internacional y eso es lo que el Estado no puede permitir".

Por otra parte, se refirió al pan, que aumentó en los últimos días por el costo de la harina, y dijo que esto "requiere en lo inmediato otras 800.000 toneladas y hay que buscar los mecanismo de desacople".

"Ahora empezamos una discusión con el tema del abastecimiento de otros rubros como el caso del pan", aseguró.

En este contexto, destacó que "la noticia positiva es que la producción de trigo fue récord en la Argentina, hay 22 millones de toneladas".

"Una parte se exporta y hay trigo en el mercado interno; no puede faltar trigo en el mercado interno, necesita 7 millones de toneladas, no habría una razón para que los molinos no estén abastecidos", agregó.

De este modo, la Secretaría pone en marcha medidas de desacople para morigerar la presión de los precios internacionales de los alimentos, al tiempo que aborda la contención de los precios en las góndolas a través de la canasta del programa Precios Cuidados y Cortes Cuidados.

Puesto en marcha a principios de mes, Cortes Cuidados estará vigente durante todo 2022 en más de 1.000 bocas de expendio de las grandes cadenas de supermercados con siete cortes.

El valor por kilo de corte es de $ 699 la tira de asado; $ 749 el vacío; $ 779 el matambre; $ 449 la falda; $ 639 la tapa de asado; $ 799 la nalga y $ 649 la paleta.

En tanto, se renovó por un año el fideicomiso del sector aceitero que busca asegurar la estabilidad de los precios locales de los aceites más consumidos por la población.

El programa +Precios Cuidados con 1.321 productos se lanzó en enero con revisión trimestral y una pauta de aumento promedio mensual de hasta 2%, y se encuentra disponible en cadenas de supermercados en todo el país.

En la lista acordada con unas 150 empresas, se destaca una amplia gama de productos esenciales para las compras y los consumos de todos los días como 45 variedades de leche (larga vida, infantiles, saborizadas, fluidas y en polvo), 22 presentaciones de yerbas, 6 panificados de molde, 24 tipos y tamaños de pañales descartables y 33 variedades de paquetes de pasta seca, entre otros artículos de primera necesidad.

En este punto, la Secretaría trabaja para acordar una canasta de 75 productos dentro de +Precios Cuidados que esté disponible en los comercios de proximidad, garantizando el cumplimiento de los precios y el margen de rentabilidad de estos comercios.

Con información de Télam