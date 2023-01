Cierre entre estable y al alza de los granos en Rosario

Los precios cerraron entre estables y al alza en el mercado físico de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) donde el dinamismo de los negocios creció respecto a los registrados en la sesiones anteriores.

La soja con entrega inmediata, contractual y para las fijaciones subió $1.000 y cerró a $71.000 la tonelada.

Por su parte, las ofertas por el maíz disponible se mantuvo sin cambios en US$ 260 la tonelada, al tiempo que la entrega contractual ascendió US$ 5 hasta alcanzar los US$ 260.

En cuanto al cereal del próximo ciclo comercial, la entrega en febrero subió US$ 5 hasta los US$ 260; marzo y abril, US$ 255; mayo, US$ 245; junio, US$ 230; julio, US$ 220; y agosto, US$ 210.

Por último, el girasol cerró a US$ 400 y el sorgo a US$ 260, mientras que no se registraron ofertas por trigo.

Con información de Télam