Caídas generalizadas de los precios de los granos en comienzo semanal en Chicago

Los precios de los granos finalizaron hoy con caídas generalizadas en el comienzo semanal en el mercado de Chicago, como consecuencia, fundamentalmente, de la aparición de lluvias que mejoran las perspectivas de rinde de los cultivos en algunas zonas de Estados Unidos.

El contrato de septiembre de la oleaginosa cayó US$ 15,07 hasta los US$ 548,95 la tonelada, a la vez que el de noviembre perdió US$ 15,44 para culminar la jornada a US$ 518,91 la tonelada.

Los fundamentos de las mermas radicaron en "las lluvias caídas hoy sobre el centro-norte de Nebraska, el Estado que entre los más relevantes para la producción total estadounidense evidencia la mayor proporción de sus tierras agrícolas bajo condiciones de sequía, y sobre el sur de Dakota del Sur", precisó la consultora Granar.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Por su parte, el maíz decreció US$ 5,12 y cerró a US$ 246,74 la tonelada, debido a que las lluvias sobre zonas relevantes para la producción estadounidense le brinda chances a los cultivos para mejorar su condición y para elevar su potencial de rendimiento.

Por último, el trigo retrocedió US$ US$ 1,92 hasta los US$ 294,23 la tonelada, en simpatía con las pérdidas de los granos gruesos y por la mejora que las lluvias podrían implicar para el trigo de primavera más tardío.

"Las cifras dadas por el USDA el viernes, donde proyectó las existencias finales estadounidenses de trigo en el nivel más bajo desde el ciclo 2013/2014, brindaron sostén a las cotizaciones del cereal frente a la toma de ganancias de los inversores", advirtió Granar.

Con información de Télam