Bajas en los precios de la soja, el trigo y el maíz en el comienzo de semana en Chicago

Las cotizaciones de los principales granos marcaron hoy retroceso en el mercado de Chicago, esencialmente por una toma de ganancias de los fondos de inversión tras las subas de las jornadas previas.

El contrato de mayo del trigo bajó 0,92% (US$ 3,77) para quedar en US$ 402,80 la tonelada, mientras que la posición julio marcó una merma del 0,67% (US$ 2,66), en US$ 393,16 la tonelada.

La corredora Granar, al analizar la jornada, sostuvo que las pérdidas se debieron también a que "la continuidad de la guerra entre Rusia y Ucrania sigue restringiendo el comercio, pese a que desde Rusia fuentes privadas señalaron que los embarques se están reanudando de manera gradual desde los puertos del Mar Negro".

La soja disponible, por su parte, cayó 0,20% (US$ 1,29) hasta los US$ 619,96 la tonelada, mientras que el contrato de mayo retrocedió 0,32% (US$ 2,02) para culminar la sesión a US$ 613,80 la tonelada, presionados por el descenso de las cotizaciones del aceite.

No obstante, "durante buena parte de la rueda la soja se mantuvo con signo positivo gracias a la suba del valor de la harina (mayo sumó 7,94 dólares y cerró en 533,84 dólares), que reaccionó en forma alcista al cierre del registro de exportaciones en la Argentina, el principal proveedor mundial", destacó Granar.

Los subproductos de la soja, entonces, presentaron resultados disímiles, con una baja del aceite del 4,19% (US$ 76,06), que se posicionó en US$ 1.735,67 la tonelada, mientras que la harina avanzó 5,84% (US$ 31,75) y concluyó la jornada a US$ 575,29 la tonelada.

Por último, el maíz disponible decreció 4,74% (US$ 14,27) y se posicionó en US$ 286,70 la tonelada, por una toma de ganancias de los fondos de inversión, en medio de la caída del valor del petróleo.

Con información de Télam