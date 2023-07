Altibajos en los precios de los principales granos en Chicago

Los precios de los granos operaron hoy con altibajos en el mercado de Chicago, en una jornada en la que se conoció que Rusia no firmará una extensión del acuerdo para mantener un corredor seguro de granos en el Mar Negro para las exportaciones ucranianas.

El contrato de agosto de la oleaginosa subió 0,25% (US$ 1,38) hasta los US$ 545,28 la tonelada, mientras que la posición septiembre avanzó 0,53% (US$ 2,76) para posicionarse en US$ 517,08 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en la falta de humedad en zonas productoras de Estados Unidos, mientras que el mercado continúa analizando "las consecuencias –en particular para el mercado de los aceites vegetales– de la salida de Rusia del acuerdo que facilitaba las exportaciones agrícolas de Ucrania" tras el ataque al puente que une la península de Crimea, bajo control ruso, indicaron especialistas de la corredora Granar.

En lo que respecta a los subproductos de la soja, el aceite cayó 0,44% (US$ 6,39) a US$ 1.427,69 la tonelada, mientras que la harina cerró con ganancias del 2,50% (US$ 11,68) para concluir la jornada a US$ 478,83 la tonelada.

El maíz, en tanto, bajó 1,43% (US$ 2,85) y se ubicó en US$ 196,55 la tonelada, tras atravesar la mayor parte de la jornada en territorio positivo.

"Este cambio de rumbo respondió a la toma de ganancias efectuada por los fondos luego de las subas logradas durante la semana pasada", explicaron desde Granar.

Por último, el trigo cayó 1,17% (US$ 2,85) y se posicionó el final de la sesión en US$ 240,21 la tonelada.

"Las chances de que el acuerdo para las exportaciones de granos de Ucrania terminara hoy sonaron fuerte durante el cierre de la semana pasada y contribuyeron a la mejora de los precios. Ahora, que el rumor se confirmó y se volvió noticia, los operadores se llevaron parte de las ganancias de las ruedas precedentes", indicaron los expertos de la corredora.

Con información de Télam