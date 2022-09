Acuerdo contra la evasión, a la búsqueda de un tesoro oculto en EEUU

Este lunes el ministro Massa buscará acelerar el intercambio de información bancaria y fiscal entre AFIP y su par estadounidense para detectar evasión y cuentas no declaradas.

Este lunes el ministro de Economía, Sergio Massa, le pedirá a David Lipton, principal asesor de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, que el gobierno estadounidense active el proceso de acuerdo entre la AFIP y su par norteamericano, el Internal Revenue Service (IRS), para que comparta información "en tiempo real" de cuentas no declaradas de argentinos en este país. El foco está puesto en el Estado de Delaware, un minúsculo territorio que alberga el principal territorio offshore, hacia donde se dirige el grueso de la fuga de capitales y cuentas no declaradas de empresas y personas argentinas. En el Gobierno estiman que allí radica una base imponible sin declarar de más de 100 mil millones de dólares. El objetivo es cobrar el impuesto a los Bienes Personales a ese dinero que no tributa en el país y Ganancias sobre los intereses que genera.

Fuentes oficiales reconocieron a El Destape que no sólo se trata de activos o cuentas creadas durante el macrismo, donde la salida de divisas fue exponencial, sino de dinero que se encuentra oculto en jurisdicciones offshore que tienen larga data. De todos modos, las miradas está en los últimos años. Sólo durante el gobierno de Cambiemos, según estimaciones del Banco Central, la formación de activos externos (FAE) de los residentes (coloquialmente llamada “fuga de capitales”) se triplicó, superando los 86.000 millones de dólares. Sin embargo, las estimaciones de dinero fuera del radar del ente recaudador ascendería a 290.000 millones de dólares.

El intercambio vigente es de caso por caso y no automático como el que rige con otros países, pero aun así, en cuentagotas, la AFIP puede contar con valiosa información de la IRS. Si bien Estados Unidos brinda esa información, con este esquema no se requeriría de una medida judicial que, paradójicamente (o no tanto) se traba en la Argentina y no en el país del norte.

Si bien las sociedades de Delaware tienen las mismas obligaciones fiscales que cualquier otra sociedad de los Estados Unidos a nivel de tributación federal, hay allí beneficios. En materia de constitución de sociedades, la ley que sigue el modelo británico permite la creación sencilla y rápida de las empresas en el registro. El modelo más utilizado por los inversores es el de la Compañía Internacional de Negocios. No hay un mínimo de capital, por lo que se puede "fijar" su importe. Es necesario al menos un socio, bien persona física o jurídica, aunque sea no residente.Delaware es el más importante jurisdicción oofshore, pero no la única en Estados Unidos. También existen Nevada, Montana, Wyoming y Dakota del Sur.

La hoja de ruta

En noviembre de 2011, Argentina firmó la "Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal", ratificada primero por el Ejecutivo en el 31 de agosto de 2012 y luego ante la OCDE el 13 de septiembre de 2012. Ese documento le confirió a la AFIP la competencia para utilizar esa convención. El 6 de mayo de 2014, Argentina adhirió a la "Declaración sobre el Intercambio Automático de Información en Materia Fiscal", en una reunión de los países miembros de la OCDE realizada en París. En noviembre de ese año, la entonces presidenta Cristina Kirchner firmó el Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes de la OCDE, para intercambiar información automática con las administraciones tributarias de 107 países sobre las cuentas de argentinos en el exterior.

"La idea por ese entonces tenía que ver con la necesidad de frenar la evasión implementada a través de cuentas off shore, estructuras de sociedades y otros entes", explicó una fuente oficial desde Washington a El Destape. En ese marco, la AFIP y su homólogo estadounidense, el IRS, iniciaron un proceso de colaboración cruzada para la detección de ese tipo de operaciones delictivas.

A finales de 2016, el entonces presidente Mauricio Macri rubricó un entendimiento entre la AFIP y la IRS. Como su ejecución tiene diferentes etapas, el proceso se demoró y la primera de esas fases cobró vigencia efectiva recién a fines de 2018, aunque nunca se produjo ningún intercambio de información que arrojara algún resultado positivo.

Recién en febrero de 2021, el gobierno de Alberto Fernández retomó la idea de lograr el intercambio automático de información fiscal con Estados Unidos y firmó el acuerdo "country by country". "Hace 20 días, la nueva gestión de AFIP pisó el acelerador para comenzar el intercambio de información definitiva, que acaba de acordar Sergio Massa en su viaje a Estados Unidos", aseguraron a este medio.

Un infierno fiscal

Los paraísos fiscales son la estructura fundamental en la red global de servicios financieros offshore, a partir de una serie de "atributos". Los mal denominados paraísos fiscales ofrecen bajos o nulos los impuestos, con lo cual no se busca captar inversiones genuinas sino ofrecer un modo para administrar operaciones que deben realizarse en otros países. El otro punto es confidencialidad. La oferta de distintas formas para mantener en el anonimato la identidad mediante el secreto bancario o fiscal de los dueños o beneficiarios de las distintas estructuras offshore está consagrado por ley, detalla la investigación de los periodistas Santiago O’Donnell y Tomás Lukin en su libro ArgenPapers (edición primera, de octubre de 2017).

Estas jurisdicciones cuentan además con desregulación financiera-cambiaria que permite la liberación de la movilidad de capitales, facilitando facilita la canalización de las distintas operaciones a través de esos reductos Por ejemplo, Delaware tiene tribunales (The Chancery Court) que son extremadamente ágiles en resolución de conflictos mercantiles. Y algo que le es propio es el hecho de que no están obligados a llevar contabilidad, es decir, las SRL o sociedad general no están obligadas ni a presentar sus cuentas en el registro público o ante el Departamento del Tesoro.

Por qué Estados Unidos

El ranking que realiza la Tax Justice Network, Estados Unidos encabeza el ranking de secreto financiero a medida que los países del G-7 mejoran el progreso mundial en materia de transparencia. Estados Unidos subió a la cima de una clasificación mundial de los países más cómplices en ayudar a las personas a ocultar su riqueza del estado de derecho, obteniendo la peor calificación jamás registrada desde que comenzó la clasificación en 2009. La oferta de secreto financiero estadounidense es casi el doble que la de Suiza , que ocupa el segundo lugar.

Apenas cinco países del G7 (Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Alemania e Italia) son responsables de reducir en más de la mitad el progreso global contra el secreto financiero. La creación de una empresa o cuenta en estas jurisdicciones como Delaware pueden realizarse según las necesidades: normal con 2 días hábiles o un día hábil en caso de urgencia.

Entre los nombres más conocidos con cuentas en este distrito, se encuentra la familia y el titular del Grupo e íntimo amigo del expresidente Mauricio Macri, Nicolás Caputo. Se observa la existencia de sociedades offshore pertenecientes al Grupo: Princess International Group y Affinis Partners II, radicadas en Islas Caimán; y Noctua, gerenciadora de fondos de inversión, radicada en Delaware y Miami.

El otro holding es el multimedios Clarín. La estructura organizativa del Grupo presenta 81 sociedades identificadas. Este esquema tiene una particularidad: es un entramado de trusts y sociedades radicadas en EEUU (varias de ellas denominadas con las iniciales de los dueños del Grupo) que son propietarias en gran parte del Grupo Clarín SA y de Cablevisión Holding. El entramado, en su origen, consiste en dos trusts en Nueva York, uno de la familia Noble y otro de Héctor Magnetto, más un tercero de la familia Herrera de Noble que tiene la participación a través de dos sociedades, una de ellas con sede en Delaware (GS Unidos LLC). Entre estas sociedades se reparte el Grupo Clarín y Cablevisión Holding, según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

Mientras avanza en el acuerdo con Estados Unidos de sacar a la luz el dinero oculto, la AFIP mantiene también convenios de intercambio de información impositiva con Armenia, Aruba, Azerbaiyán, Bahamas, Bermudas, China, Costa Rica, Curazao, Ecuador, Emiratos Árabes, India, Irlanda, Jersey, Caimán, Macao, Mónaco y Uruguay, entre otros. Además, cuenta con numerosos acuerdos en materia aduanera, como el que le permite a la Aduana pedir información en las denuncias por presunto fraude en la triangulación de mercadería en el comercio exterior, sobre todo a su par de Estados Unidos.

A estos convenios bilaterales se suma el acuerdo multilateral bajo el auspicio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), firmado por más de 50 países, entre ellos la Argentina, pero no Estados Unidos por la oposición del congreso norteamericano.